Финляндия даст 37 млн евро на восстановление и поддержку бизнеса в Украине

Министерство иностранных дел Финляндии выделяет 37,3 млн. евро в поддержку восстановления Украины в рамках программы стратегических инвестиций и поддержки SISU. Он должен привлечь больше частных инвестиций и расширить участие финского бизнеса в восстановлении страны.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Министерства иностранных дел Финляндии.

Финансирование в размере 37,3 млн. евро полностью поступает из Инвестиционной программы Европейского Союза для Украины (UIF) и было делегировано финскому МИД.

SISU является совместной инициативой министерства и финского государственного экспортно-кредитного агентства Finnvera.

Программа должна ускорить восстановление Украины и увеличить частные инвестиции в проекты, необходимые для восстановления страны.

SISU охватит оборонительные и dual-use проекты

Программа предусматривает поддержку украинских компаний в сфере обороны, безопасности и технологий двойного использования.

Речь идет о помощи в развитии бизнеса, выходе на международные рынки, привлечении финансирования, управлении рисками и подготовке к инвестициям.

В Финляндии рассчитывают, что механизм одновременно поможет украинским компаниям и создаст новые возможности для финского бизнеса, планирующего работать на украинском рынке.

"Программа объединяет финский бизнес-опыт, потребности Украины в восстановлении и возможности финансирования ЕС", – заявила министерша иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

В октябре 2026 года Finnvera и Европейская комиссия заключили гарантийное соглашение SISU на 240 млн. евро.

Он должен обеспечить финансирование инвестиций, направленных на укрепление критической инфраструктуры Украины, а также облегчить финским компаниям участие в восстановлении.

Министр внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио отметил, что программа будет совмещать финансирование с моделью распределения рисков и предложить решения для компаний разного размера.

Эстония направит 6,5 млн евро на подготовку Украины к зиме

Также министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что Эстония выделит 6,5 миллиона евро помощи Украине.

"Эстония в очередной раз демонстрирует выдающееся лидерство, солидарность и глубокое понимание насущных потребностей Украины. Мы высоко ценим неизменную преданность Эстонии превращению политической поддержки в конкретную и практическую помощь. Украина счастлива иметь такого надежного и принципиального друга и партнера. Мы глубоко благодарны за все, что Эстония" министр.

Напомним, Финляндия уже участвует в финансировании dual-use проектов в Украине через Finnvera. Вместе с Польшей, Францией и Чехией она присоединилась к инвестиционному механизму на 175 млн. евро для проектов, имеющих гражданское и стратегическое оборонное значение.