Инвестиции в безопасность и восстановление: четыре страны ЕС направят €175 млн на проекты двойного назначения

Польша, Финляндия, Франция и Чехия при поддержке Европейской Комиссии объединили усилия по финансированию украинских инициатив, имеющих как гражданское, так и стратегическое оборонное значение. Общий объем инвестиционного пакета составляет 175 млн. евро.

Как сообщает Delo.ua, об этом заявил уполномоченный польского правительства по вопросам восстановления Украины Павел Коваль.

Проект призван не только укрепить безопасность региона, но и заложить фундамент долгосрочного партнерства в сфере инфраструктуры.

Механизм и операторы финансирования

Финансовый пакет реализуется через ведущие государственные институты развития стран-участниц:

Польша: Банк национальной экономики (BGK);

Чехия: Национальный банк развития;

Финляндия: компания Finnvera;

Франция: банк Bpifrance.

Участие Польши в проекте стало возможным благодаря новому механизму кредитования в рамках программы Ukraine Facility, который официально заработал в конце марта 2026 года. Средства будут направляться на проекты "двойного назначения" — одновременно закрывающие гражданские нужды и усиливающие устойчивость оборонного сектора.

Польша как экономический хаб

Павел Коваль подчеркнул, что роль Польши в восстановлении Украины продолжает расти. На сегодняшний день объем польского экспорта в Украину превысил 13 млрд евро в год, что фактически превратило страну в главный логистический и экономический узел для восстановления.

"Мы получили возможность для совместного развития, что принесет выгоду и Украине, и европейскому бизнесу. Европа демонстрирует единство: Польша, Чехия, Финляндия и Франция двигаются по общему курсу", — подчеркнул чиновник.

Напомним, ЕС и Словакия направили 101 млн евро в поддержку "Укрэнерго" и "Укргидроэнерго". Эти средства предназначены для стабилизации энергосетей и их дальнейшей интеграции в европейский энергорынок в рамках инвестиционной программы по энергобезопасности.