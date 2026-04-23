Інвестиції в безпеку та відбудову: чотири країни ЄС спрямують €175 млн на проєкти подвійного призначення

Польща, Фінляндія, Франція та Чехія за підтримки Європейської Комісії об’єднали зусилля для фінансування українських ініціатив, що мають як цивільне, так і стратегічне оборонне значення. Загальний обсяг інвестиційного пакета становить 175 млн євро.

Як повідомляє Delo.ua, про це заявив уповноважений польського уряду з питань відновлення України Павел Коваль.

Проєкт покликаний не лише зміцнити безпеку регіону, а й закласти фундамент для довгострокового партнерства у сфері інфраструктури.

Механізм та оператори фінансування

Фінансовий пакет реалізується через провідні державні інституції розвитку країн-учасниць:

Польща: Банк національної економіки (BGK);

Чехія: Національний банк розвитку;

Фінляндія: компанія Finnvera;

Франція: банк Bpifrance.

Участь Польщі в проєкті стала можливою завдяки новому механізму кредитування в межах програми Ukraine Facility, який офіційно запрацював наприкінці березня 2026 року. Кошти спрямовуватимуться на проєкти "подвійного призначення" — ті, що одночасно закривають цивільні потреби та підсилюють стійкість оборонного сектору.

Польща як економічний хаб

Павел Коваль підкреслив, що роль Польщі у відновленні України продовжує зростати. На сьогодні обсяг польського експорту до України перевищив 13 млрд євро на рік, що фактично перетворило країну на головний логістичний та економічний вузол для відбудови.

"Ми отримали можливість для спільного розвитку, що принесе вигоду і Україні, і європейському бізнесу. Європа демонструє єдність: Польща, Чехія, Фінляндія та Франція рухаються спільним курсом", — наголосив посадовець.

Нагадаємо, ЄС та Словаччина спрямували 101 млн євро на підтримку "Укренерго" та "Укргідроенерго". Ці кошти призначені для стабілізації енергомереж та їхньої подальшої інтеграції до європейського енергоринку в межах інвестиційної програми з енергобезпеки.