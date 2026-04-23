ЄС та Словаччина спрямують 101 млн євро на підтримку "Укренерго" та "Укргідроенерго"

Європейська Комісія та словацький Eximbankа уклали гарантійну угоду для реалізації масштабної інвестиційної програми з енергетичної безпеки. Проєкт вартістю 101 млн євро спрямований на стабілізацію українських енергомереж та їхню подальшу інтеграцію до європейського ринку.

Підписання відбулося 22 квітня в межах бізнес-саміту "Україна-ЄС" у Брюсселі.

Структура та механізми фінансування

Програма "Енергетична безпека та стабільність енергомереж Україна-Словаччина" базується на змішаному фінансуванні, що включає гарантії, кредити та гранти:

Гарантійний механізм ЄК: на суму 69,5 млн євро у межах Ukraine Facility. Він покриває 90% кредиту від словацького Eximbanka (загальний обсяг кредиту — 77,2 млн євро).

Грантова складова: 18,8 млн євро надає Словацьке агентство міжнародного співробітництва (SlovakAid).

Технічна допомога: додаткові 4,4 млн євро на підтримку реалізації проєктів.

Кошти будуть розподілені між державними компаніями "Укренерго" та "Укргідроенерго". Основний фокус зроблено на посиленні системи передачі електроенергії та підвищенні стійкості інфраструктури до зовнішніх шоків.

Роль партнерів-виконавців

Генеральний директор Eximbanka Растислав Подгорець наголосив, що банк виступає не лише кредитором, а й партнером-виконавцем ЄС, який мобілізує приватний капітал та управляє ризиками. Завданням програми є забезпечення того, щоб європейські ресурси трансформувалися у реальні об'єкти з вимірюваним впливом на енергобезпеку.

Співпраця зі Словаччиною у цьому напрямку дозволить пришвидшити технічну інтеграцію України до енергосистеми ENTSO-E та створити надійніші резерви потужності.

