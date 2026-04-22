ЄС та ЄБРР запускають програму кредитування бізнесу в Україні до €2,9 млрд

Європейський Союз та ЄБРР підписали угоди на €363 млн, що дозволять залучити до €2,9 млрд кредитів для українських стартапів, малого та середнього бізнесу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення "Інтерфакс-Україна".

Підтримка бізнесу під час війни

Європейська комісія підписала дві гарантійні угоди з Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР) на загальну суму 363 млн євро для підтримки українського бізнесу.

Завдяки цим гарантіям планується залучити до 2,9 млрд євро нових кредитів для стартапів, малого та середнього бізнесу, а також компаній із середньою капіталізацією.

Як пояснила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час бізнес-саміту Україна–ЄС у Брюсселі, програма передбачає новий механізм захисту бізнесу від воєнних ризиків. Зокрема, гарантії ЄС покриватимуть збитки компаній, спричинені руйнуваннями через війну.

Особливу увагу в межах програми приділятимуть підприємствам, які постраждали від бойових дій, а також вразливим категоріям малого та середнього бізнесу. Очікується, що фінансування допоможе відновити знищені активи, а також підтримає ветеранів і внутрішньо переміщених осіб у розвитку власної справи.

Крім того, передбачено фінансування для компаній, що інвестують в енергетичні проєкти, аби підготуватися до наступного опалювального сезону.

Ініціативу також доповнять гранти та технічна допомога на суму понад 320 млн євро.

Нагадаємо, що Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) оголосили про виділення нового пакета фінансування на суму понад 600 мільйонів євро