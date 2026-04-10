ЄБРР виділить п’ять мільярдів євро країнам, постраждалим від конфлікту на Близькому Сході

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планує виділити 5 млрд євро допомоги країнам та бізнесу, які відчули на собі наслідки конфлікту на Близькому Сході. Остаточний обсяг фінансування залежатиме від реального попиту в умовах зміни ситуації.

Як пише Delo.ua, про це інформує ЄБРР.

Хто отримає кошти?

Фінансування охопить держави, що постраждали безпосередньо, а також сусідні країни, які стикаються з економічними побічними ефектами.

Географія підтримки та пріоритети:

основні регіони — Ірак, Йорданія, Ліван, Західний берег річки Йордан та Газа;

постраждалі сусідні країни — Єгипет, Туреччина, Вірменія, Азербайджан.

"Ми маємо всі можливості для забезпечення антициклічних заходів. У часи зростаючої невизначеності ми активізуємося там, де інші можуть відступати... Ми тут, щоб підтримувати економіку, клієнтів та людей у країнах нашого функціонування у важкі часи", — заявила президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо.

Механізм реалізації допомоги

Робота ЄБРР буде розділена на дві фази. Перша передбачає надання негайної допомоги для стабілізації фінансового сектору та безперервності послуг. Друга фаза зосереджена на створенні основи для довгострокового відновлення.

Ключові напрямки роботи:

підтримка ліквідності енергетичних підприємств для забезпечення енергобезпеки; допомога державним компаніям у постачанні товарів першої необхідності;

надання обігового капіталу приватному сектору для вирішення проблем в агропродовольчих ланцюгах;

інвестиції в цифрові рішення та торговельні шляхи;

захист вразливих груп населення через забезпечення доступу до робочих місць і фінансування.

Як приклад оперативної допомоги, Рада директорів ЄБРР уже схвалила проєкт підтримки провідної мережі роздрібної торгівлі в Лівані. Окрім фінансування, Банк надаватиме технічні консультації урядам та малому бізнесу для адаптації до нових макроекономічних умов.

Банк має тривалий досвід роботи в регіоні. З 2012 року ЄБРР інвестував понад 26,5 мільярда євро у 489 проектів на півдні та сході Середземномор’я. У Туреччині обсяг інвестицій з 2009 року перевищив 23 мільярди євро, більшість із яких спрямована на розвиток приватного сектору.

