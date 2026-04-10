ЕБРР выделит пять миллиардов евро странам, пострадавшим от конфликта на Ближнем Востоке

ЕБРР планирует выделить 5 млрд евро пострадавшим от конфликта на Ближнем Востоке экономикам / Depositphotos

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует выделить 5 млрд евро помощи странам и бизнесу, испытавшим на себе последствия конфликта на Ближнем Востоке. Окончательный объем финансирования зависит от реального спроса в условиях изменения ситуации.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует ЕБРР.

Кто получит деньги?

Финансирование охватит непосредственно пострадавшие государства, а также соседние страны, которые сталкиваются с экономическими побочными эффектами.

География поддержки и приоритеты:

  • основные регионы - Ирак, Иордания, Ливан, Западный берег реки Иордан и Газа;
  • пострадавшие соседние страны – Египет, Турция, Армения, Азербайджан.

"У нас есть все возможности для обеспечения антициклических мер. Во времена растущей неопределенности мы активизируемся там, где другие могут отступать... Мы здесь, чтобы поддерживать экономику, клиентов и людей в странах нашего функционирования в трудные времена", — заявила президент ЕБРР Одиль Рено-Бассо.

Механизм реализации помощи

Работа ЕБРР будет разделена на две фазы. Первая подразумевает оказание немедленной помощи для стабилизации финансового сектора и непрерывности услуг. Вторая фаза сосредоточена на создании основания для долгосрочного обновления.

Ключевые направления работы:

  • поддержка ликвидности энергетических предприятий по обеспечению энергобезопасности; помощь государственным компаниям в поставке товаров первой необходимости;
  • предоставление оборотного капитала частному сектору для решения проблем в агропродовольственных цепях;
  • инвестиции в цифровые решения и торговые пути;
  • защита уязвимых групп населения посредством обеспечения доступа к рабочим местам и финансирования.

В качестве примера оперативной помощи Совет директоров ЕБРР уже одобрил проект поддержки ведущей сети розничной торговли в Ливане. Кроме финансирования Банк будет предоставлять технические консультации правительствам и малому бизнесу для адаптации к новым макроэкономическим условиям.

Банк имеет долгий опыт работы в регионе. С 2012 года ЕБРР инвестировал более 26,5 млрд евро в 489 проектов на юге и востоке Средиземноморья. В Турции объем инвестиций с 2009 года превысил 23 миллиарда евро, большинство из которых направлено на развитие частного сектора.

Напомним, ЕБРР заявил о необходимости масштабного возобновления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после повреждений, нанесенных ударом беспилотника в 2025 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук