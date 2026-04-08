ЕБРР оценивает ремонт Чернобыльского укрытия после удара дрона в 500 млн евро

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявляет о необходимости масштабного возобновления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после повреждений, нанесенных ударом беспилотника в 2025 году.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ЕБРР.

В банке напоминают, что в течение десятилетий ЕБРР вместе с международными партнерами обеспечивал финансирование мер по ядерной безопасности на Чернобыльской площадке после аварии 1986 года. В 2019 году завершено строительство Нового безопасного конфайнмента — большой арки, которая накрывает разрушенный энергоблок и предотвращает распространение радиоактивных материалов.

Однако в феврале 2025 года конструкция получила повреждения после попадания российского беспилотника. По данным ЕБРР, было пробито около 15 квадратных метров обшивки и повреждено около 200 квадратных метров стальных панелей. Удар также нарушил герметичность укрытия и вывел из строя ряд критических систем, включая вентиляцию, климат-контроль и часть кранового оборудования, необходимого для демонтажных работ.

Отдельно отмечается, что пожар после удара длился 17 дней, а для его ликвидации пожарные просверлили более 300 отверстий в конструкции, что дополнительно усложнило состояние укрытия.

В ЕБРР предупреждают, что без полного восстановления систем укрытия риск необратимой коррозии стальной арки может возникнуть до 2030 года, что поставит под угрозу расчетный 100-летний срок эксплуатации сооружения.

Предварительная оценка свидетельствует, что для ремонта необходимо не менее 500 млн. евро. Денежные средства необходимы для восстановления структурной целостности арки, систем вентиляции и контроля давления, а также безопасных условий для продолжения работ по демонтажу нестабильного саркофага 1986 года.

В банке отмечают, что Чернобыльская площадка содержит около 190 тонн обломков ядерного топлива и значительные объемы радиоактивной пыли, что требует долгосрочной изоляции.

ЕБРР вместе с Украиной и странами G7 призывает международных доноров активизировать финансирование через Международный счет сотрудничества по Чернобылю, ресурсы которого сейчас превышают 70 млн евро, однако остаются недостаточными для полного восстановления объекта.

В банке подчеркивают, что восстановление ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС является критически важной задачей международного сотрудничества.

