ЕБРР оценивает ремонт Чернобыльского укрытия после удара дрона в 500 млн евро

Ремонт защитной арки над ЧАЭС будет стоить 500 млн евро / Википедия

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) заявляет о необходимости масштабного возобновления Нового безопасного конфайнмента на Чернобыльской АЭС после повреждений, нанесенных ударом беспилотника в 2025 году.

В банке напоминают, что в течение десятилетий ЕБРР вместе с международными партнерами обеспечивал финансирование мер по ядерной безопасности на Чернобыльской площадке после аварии 1986 года. В 2019 году завершено строительство Нового безопасного конфайнмента — большой арки, которая накрывает разрушенный энергоблок и предотвращает распространение радиоактивных материалов.

Однако в феврале 2025 года конструкция получила повреждения после попадания российского беспилотника. По данным ЕБРР, было пробито около 15 квадратных метров обшивки и повреждено около 200 квадратных метров стальных панелей. Удар также нарушил герметичность укрытия и вывел из строя ряд критических систем, включая вентиляцию, климат-контроль и часть кранового оборудования, необходимого для демонтажных работ.

Отдельно отмечается, что пожар после удара длился 17 дней, а для его ликвидации пожарные просверлили более 300 отверстий в конструкции, что дополнительно усложнило состояние укрытия.

В ЕБРР предупреждают, что без полного восстановления систем укрытия риск необратимой коррозии стальной арки может возникнуть до 2030 года, что поставит под угрозу расчетный 100-летний срок эксплуатации сооружения.

Предварительная оценка свидетельствует, что для ремонта необходимо не менее 500 млн. евро. Денежные средства необходимы для восстановления структурной целостности арки, систем вентиляции и контроля давления, а также безопасных условий для продолжения работ по демонтажу нестабильного саркофага 1986 года.

В банке отмечают, что Чернобыльская площадка содержит около 190 тонн обломков ядерного топлива и значительные объемы радиоактивной пыли, что требует долгосрочной изоляции.

ЕБРР вместе с Украиной и странами G7 призывает международных доноров активизировать финансирование через Международный счет сотрудничества по Чернобылю, ресурсы которого сейчас превышают 70 млн евро, однако остаются недостаточными для полного восстановления объекта.

В банке подчеркивают, что восстановление ядерной безопасности на Чернобыльской АЭС является критически важной задачей международного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что   саркофаг на Чернобыльской АЭС   после удара российского дрона будут восстанавливать французские компании

Автор:
Татьяна Гойденко