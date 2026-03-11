Саркофаг на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона будут восстанавливать французские компании

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" вместе с Европейским банком реконструкции и развития и французскими компаниями Bouygues и Vinci работают над подготовкой решений для полного восстановления функциональности нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Чернобыльская АЭС".

Речь идет о дальнейшем сотрудничестве с компаниями. Bouygues и Vinci, входившие в консорциум Novarka и были непосредственно вовлечены в проектирование и строительство конфайнмента.

Специалисты работают над подготовкой предложений по восстановлению сооружения, в частности оценивают возможные сроки работ, их стоимость и дозовые нагрузки радиации на персонал.

Эти вопросы директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов обсудил в ходе рабочего совещания с участием представителей ЧАЭС, ЕБРР и французских компаний.

Встреча состоялась накануне заседания Ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля, запланированного на 31 марта в Лондоне. Там планируется представить промежуточный отчет о возможных вариантах восстановления НБК и результатах оценки поврежденного участка.

По словам Тараканова, в октябре прошлого года работники станции вместе с подразделениями ГСЧС выполнили неотложные работы и закрыли отверстие во внешней обшивке конфайнмента, поврежденного российским дроном. Это позволило пройти осенне-зимний период без значительного попадания осадков внутрь конструкции.

В то же время, это решение было временным, поэтому специалисты должны перейти к комплексному ремонту и полному восстановлению функциональности нового безопасного конфайнмента.

На ЧАЭС убеждены, что лучше выполнить эти работы смогут именно компании, которые строили арку – Bouygues и Vinci.

Заметим, что миссия Международного агентства по атомной энергетике, посетившая в конце ноября ЧАЭС, показала, что конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС потерял свои проектные функции после попадания российского дрона.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ подтвердили сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон, будет стоить более 25 миллионов евро .

Кабинет Министров Украины распределил более 1,6 млрд грн в поддержку безопасности Чернобыльской АЭС. Средства будут направлены на проведение работ по обеспечению конфайнмента, поддержку трех энергоблоков и хранилищ радиоактивных отходов.