Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,86

--0,03

EUR

51,04

+0,33

Наличный курс:

USD

44,30

44,10

EUR

51,65

51,40

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Саркофаг на Чернобыльской АЭС после удара российского дрона будут восстанавливать французские компании

ЧАЭС вместе с ЕБРР и французскими компаниями готовят план восстановления нового безопасного конфайнмента
ЧАЭС вместе с ЕБРР и французскими компаниями готовят план восстановления нового безопасного конфайнмента

Государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС" вместе с Европейским банком реконструкции и развития и французскими компаниями Bouygues и Vinci работают над подготовкой решений для полного восстановления функциональности нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ГП "Чернобыльская АЭС".

Речь идет о дальнейшем сотрудничестве с компаниями.   Bouygues и Vinci, входившие в консорциум   Novarka   и были непосредственно вовлечены в проектирование и строительство конфайнмента.

Специалисты работают над подготовкой предложений по восстановлению сооружения, в частности оценивают возможные сроки работ, их стоимость и дозовые нагрузки радиации на персонал.

Эти вопросы директор Чернобыльской АЭС Сергей Тараканов обсудил в ходе рабочего совещания с участием представителей ЧАЭС, ЕБРР и французских компаний.

Встреча состоялась накануне заседания   Ассамблеи Счета международного сотрудничества для Чернобыля, запланированного на 31 марта в Лондоне. Там планируется представить промежуточный отчет о возможных вариантах восстановления НБК и результатах оценки поврежденного участка.

По словам Тараканова, в октябре прошлого года работники станции вместе с подразделениями   ГСЧС   выполнили неотложные работы и закрыли отверстие во внешней обшивке конфайнмента, поврежденного российским дроном. Это позволило пройти осенне-зимний период без значительного попадания осадков внутрь конструкции.

В то же время, это решение было временным, поэтому специалисты должны перейти к комплексному ремонту и полному восстановлению функциональности нового безопасного конфайнмента.

На ЧАЭС убеждены, что лучше выполнить эти работы смогут именно компании, которые строили арку – Bouygues и Vinci.

Заметим, что миссия Международного агентства по атомной энергетике, посетившая в конце ноября ЧАЭС, показала, что конфайнмент над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС потерял свои проектные функции после попадания российского дрона.

Россияне нанесли удар по саркофагу ЧАЭС

Российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал 14 февраля 2025 года в укрытие, берегущее мир от радиации   разрушенного   4-го энергоблока ЧАЭС.

В результате дроновой атаки пострадали внешняя и внутренняя оболочка арки. Там образовалось отверстие диаметром примерно 6 метров, также повреждено некоторое оборудование и электрические кабели. Однако опорные балки не получили значительных повреждений. Представители МАГАТЭ   подтвердили   сообщения украинской власти, что уровень радиации на месте не изменился.

В течение 10 суток продолжался пожар, который удалось обуздать благодаря исключительным усилиям работников ГСЧС и ЧАЭС.

Строительство нового безопасного конфаймента стоимостью 1,5 миллиарда евро, состоящего из двух двойных арок, было завершено в 2017 году. Конструкция накрыла саркофаг советских времен, установленный над четвертым реактором Чернобыльской АЭС, где в 1986 году произошла авария.

По предварительным оценкам, ремонт защитного купола над энергоблоком № 4 Чернобыльской атомной электростанцией, которую повредил российский ударный дрон,   будет стоить более 25 миллионов евро .

Кабинет Министров Украины распределил более 1,6 млрд грн в поддержку безопасности Чернобыльской АЭС. Средства будут направлены на проведение работ по обеспечению конфайнмента, поддержку трех энергоблоков и хранилищ радиоактивных отходов.

Автор:
Светлана Манько