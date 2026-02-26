Запланована подія 2

Правительство выделило 1,6 млрд грн на безопасность конфайнмента Чернобыльской АЭС

ЧАЭС
Чернобыльская АЭС / Википедия

Кабинет Министров Украины распределил более 1,6 млрд грн в поддержку безопасности Чернобыльской АЭС. Средства будут направлены на проведение работ по безопасности конфайнмента, поддержку трех энергоблоков и хранилищ радиоактивных отходов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

"Несмотря на сложные условия военного времени, Украина продолжит работы по поддержанию в безопасном состоянии трех энергоблоков ЧАЭС, хранилища отработанного ядерного топлива и хранилищ радиоактивных отходов", - отметили в ведомстве.

Устранение глобальных радиационных рисков напрямую зависит от прекращения атак на украинские ядерные объекты. В министерстве отметили необходимость международного реагирования на факты нарушения безопасности, в частности из-за ограничения прав страны-агрессора в структуре МАГАТЭ.

Восстановление конфаймента на ЧАЭС

Французские компании 15 февраля завершили предварительную оценку повреждений Нового безопасного конфайнмента (НБК) Чернобыльской АЭС. По результатам анализа объект, строительство которого длилось почти 20 лет и стоило более $2 млрд, пока не выполняет своих защитных функций.

Специалисты компаний Bouygues Travaux Publics и Vinci Construction Grands Projets, проектировавших и строивших НБК, определили критические сроки восстановления объекта — полную функциональность нужно восстановить до 2030 года. Это необходимо, чтобы ограничить риск коррозии стальной арочной конструкции и обеспечить долгосрочную безопасность.

Напомним, 14 февраля 2025 г. российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие, которое бережет мир от радиации разрушенного 4-го энергоблока Чернобыльской атомной станции. Была повреждена наружная обшивка арки укрытия.

Автор:
Татьяна Ковальчук