Уряд виділив 1,6 млрд грн на безпеку конфайнменту Чорнобильської АЕС

ЧАЕС
Чорнобильська АЕС / Вікіпедія

Кабінет Міністрів України розподілив понад 1,6 млрд грн на підтримку безпеки Чорнобильської АЕС. Кошти спрямують на проведення робіт з убезпечення конфайнменту, підтримку трьох енергоблоків та сховищ радіоактивних відходів.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

"Попри складні умови воєнного часу, Україна продовжить роботи з підтримки в безпечному стані трьох енергоблоків ЧАЕС, сховища відпрацьованого ядерного палива й сховищ радіоактивних відходів", — зазначили у відомстві.

Усунення глобальних радіаційних ризиків безпосередньо залежить від припинення атак на українські ядерні об'єкти. У міністерстві наголосили на необхідності міжнародного реагування на факти порушення безпеки, зокрема через обмеження прав країни-агресора у структурі МАГАТЕ.

Відновлення конфайнменту на ЧАЕС

Французькі компанії 15 лютого завершили попередню оцінку пошкоджень Нового безпечного конфайнменту (НБК) Чорнобильської АЕС. За результатами аналізу, об’єкт, будівництво якого тривало майже 20 років та коштувало понад $2 млрд, наразі не виконує своїх захисних функцій.

Фахівці компаній Bouygues Travaux Publics та Vinci Construction Grands Projets, які проєктували та будували НБК, визначили критичні терміни відновлення об’єкта — повну функціональність потрібно відновити до 2030 року. Це необхідно, щоб обмежити ризик корозії сталевої арочної конструкції та забезпечити довгострокову безпеку.

Нагадаємо, 14 лютого 2025 року російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку Чорнобильської атомної станції. Була пошкоджена зовнішня обшивка арки укриття.

Автор:
Тетяна Ковальчук