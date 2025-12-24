Директор ЧАЕС попередив про ризик руйнування саркофагу у разі нового удару РФ

Захисна конструкція над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції, яку було пошкоджено у лютому 2025 року російським дроном, залишається критично вразливою, і новий удар РФ може її повністю зруйнувати.

Як пише Delo.ua, про це повідомив директор ЧАЕС Сергій Тараканов, передає France24.

"Навіть непряме влучання здатне спричинити сейсмічні коливання, які саркофаг може не витримати. Якщо ракета або безпілотник влучить у нього безпосередньо або навіть упаде десь поруч — наприклад, "Іскандер", не дай боже, — це викличе мініземлетрус у цьому районі", - зазначив він.

Тараканов наголосив, що ніхто не може гарантувати, що захисна споруда залишиться стояти після цього. Саме в цьому і полягає основна загроза.

За словами директора ЧАЕС, повне відновлення нового безпечного укриття може зайняти три-чотири роки. Після попередньої атаки саркофаг втратив частину основних функцій, але рівень радіації залишається стабільним і в межах норми.

Отвір, що утворився після удару безпілотника, закрили захисним екраном, проте ще потрібно закрити близько 300 менших отворів, зроблених під час гасіння пожежі.

Зауважимо, що місія МАГАТЕ, яка в кінці листопада відвідала ЧАЕС, засвідчила, що конфайнмент над четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС втратив свої проєктні функції після влучання російського дрона.

Росіяни завдали удару по саркофагу ЧАЕС

Російський ударний дрон із фугасною бойовою частиною влучив 14 лютого в укриття, яке береже світ від радіації зруйнованого 4-го енергоблоку ЧАЕС.

16 лютого представники Міжнародного агентства з атомної енергетики оглянули укриття Чорнобильської АЕС. Під час обходу група МАГАТЕ зафіксувала, що внаслідок дронової атаки постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Там утворився отвір діаметром приблизно 6 метрів, також пошкоджене деяке обладнання та електричні кабелі. Проте опорні балки не зазнали значних пошкоджень. Представники МАГАТЕ підтвердили повідомлення української влади, що рівень радіації на місці не змінився.

Протягом 10 діб тривала пожежа, яку вдалося приборкати завдяки виключним зусиллям працівників ДСНС та ЧАЕС.

Будівництво нового безпечного конфайнменту вартістю 1,5 мільярда євро, що складається з двох подвійних арок, завершили у 2017 році. Конструкція накрила саркофаг радянських часів, встановлений над четвертим реактором Чорнобильської АЕС, де у 1986 році сталася аварія.

За попередніми оцінками, ремонт захисного купола над енергоблок № 4 Чорнобильської атомної електростанцією, яку пошкодив російський ударний дрон, коштуватиме понад 25 мільйонів євро.