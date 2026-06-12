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План на €3,3 млрд: Національна установа розвитку презентувала п'ятирічну стратегію фінансування

Андрій Телюпа
Член наглядової ради НУР Андрій Телюпа / Фото: facebook.com/andrey.telyupa

Національна установа розвитку (НУР) презентувала стратегію на 2026–2030 роки, яка передбачає залучення в українську економіку €3,3 млрд додаткового фінансування.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Для досягнення цієї цілі організація залучить €1,3 млрд від міжнародних фінансових установ та донорів.

"За поточного рівня капіталу НУР може надати, орієнтовно, ще до 0,5 млрд грн гарантій. Орієнтовно, 1 гривня додаткового капіталу дозволяє надати 4 грн гарантій", — зазначив Член наглядової ради НУР, радник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Андрій Телюпа.

Основними напрямами затвердженої стратегії є такі:

  • розширення доступу мікро-, малого та середнього підприємництва до фінансування; 
  • підтримка економічного відновлення та регіонального розвитку; 
  • інтеграція в Європейський Союз; 
  • оновлення боргових, гарантійних, консалтингових та інвестиційних інструментів установи.

Для підвищення ефективності розподілу ресурсів НУР оновить методологію оцінки впливу програм. Установа орієнтуватиметься на міжнародні практики Світового банку, ПРООН та KfW. Також планується розширення партнерської мережі за рахунок залучення небанківських фінансових установ, кредитних спілок та організацій мікрофінансування. Будуть створені нові канали дистрибуції для консалтингових продуктів, венчурного та акціонерного капіталу.

Процес трансформації установи розрахований на три етапи:

  • у 2026–2027 роках відбудеться формування сильної та автономної установи; 
  • у 2028–2029 роках заплановано проходження оцінки відповідності критеріям ЄС EU Pillar Assessment для отримання прямого доступу до європейського фінансування; 
  • з 2030 року НУР має вийти на міжнародні ринки капіталу для залучення приватних інвестицій.

Нагадаємо, у лютому в Україні завершилася масштабна інституційна реформа: Фонд розвитку підприємництва офіційно трансформовано в Національну установу розвитку (НУР).

Автор:
Тетяна Ковальчук