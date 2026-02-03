Мінфін затвердив статут Національної установи розвитку: як це вплине на бізнес

В Україні завершилася масштабна інституційна реформа: Фонд розвитку підприємництва офіційно трансформовано в Національну установу розвитку (НУР). Затвердження Статуту Мінфіном стало фінальним акордом у створенні прозорого та потужного механізму підтримки українського бізнесу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Заступник міністра Юрій Драганчук пояснює стратегічне значення цієї події: "Національна установа розвитку створюється як ключова державна фінансова інституція без комерційної мети, покликана забезпечити доступ мікро-, малого та середнього бізнесу до пільгового фінансування та реалізацію державних програм підтримки. Статут і Стратегія розвитку НУР на 2026–2030 роки закладають фундамент фінансової автономії, інституційної стійкості та масштабування програм економічного відновлення".

Що зміниться для бізнесу?

НУР працюватиме за європейською моделлю "другого рівня". Це означає, що установа не конкуруватиме з комерційними банками, а навпаки — надаватиме їм та іншим фінансовим установам ресурс, щоб ті могли видавати бізнесу дешеві та доступні кредити.

"Така модель створює передумови для системного залучення міжнародного фінансування, поглиблення співпраці з партнерами Європейського Союзу та масштабування фінансових інструментів", — підкреслив голова правління НУР Андрій Гапон.

Прозорість та контроль

Відтепер управління установою відповідає стандартам Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР). До Наглядової ради НУР увійшли не лише представники держави, а й незалежні члени з міжнародним досвідом. Така структура є обов'язковою умовою для того, щоб Україна отримала прямий доступ до фінансових фондів ЄС.

Стратегічні цілі на 2026–2030 роки:

акцент на підтримці мікро-, малому та середньому бізнесі (МСБ);

реалізація фінансових програм для підприємств у складних умовах;

залучення коштів міжнародних донорів для модернізації економіки;

підготовка фундаменту для повноцінної співпраці з фінансовими інституціями ЄС.

Мінфін продовжує здійснювати управління НУР, гарантуючи, що кожна гривня підтримки працюватиме на відновлення та структурний розвиток української економіки.

Нагадаємо, 8 жовтня жовтня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №11238 про Національну установу розвитку — спеціалізованого державного банку, головним завданням якого стане кредитування проєктів для відбудови України.