Минфин утвердил устав Национального учреждения развития: как это повлияет на бизнес

В Украине завершилась масштабная институциональная реформа: Фонд развития предпринимательства официально трансформирован в Национальное учреждение развития (НУР). Утверждение Устава Минфином стало финальным аккордом в создании прозрачного и мощного механизма поддержки украинского бизнеса.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Заместитель министра Юрий Драганчук объясняет стратегическое значение этого события: "Национальное учреждение развития создается как ключевой государственный финансовый институт без коммерческой цели, призванный обеспечить доступ микро-, малого и среднего бизнеса к льготному финансированию и реализацию государственных программ поддержки. Устав и Стратегия развития НУ2 институциональной устойчивости и масштабирования программ экономического обновления".

Что изменится для бизнеса?

НОР будет работать по европейской модели "второго уровня". Это значит, что учреждение не будет конкурировать с коммерческими банками, а наоборот будет предоставлять им и другим финансовым учреждениям ресурс, чтобы те могли выдавать бизнесу дешевые и доступные кредиты.

"Такая модель создает предпосылки для системного привлечения международного финансирования, углубления сотрудничества с партнерами Европейского Союза и масштабирования финансовых инструментов", - подчеркнул председатель правления НУР Андрей Гапон.

Прозрачность и контроль

Теперь управление учреждением соответствует стандартам Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). В Наблюдательный совет НУР вошли не только представители государства, но и независимые члены с международным опытом. Такая структура является обязательным условием для того, чтобы Украина получила прямой доступ в финансовые фонды ЕС.

Стратегические цели на 2026-2030 годы:

акцент на поддержке микро-, малого и среднего бизнеса (МПБ);

реализация финансовых программ для предприятий в сложных условиях;

привлечение средств международных доноров по модернизации экономики;

подготовка фундамента для полноценного сотрудничества с финансовыми институтами ЕС.

Минфин продолжает осуществлять управление НУР, гарантируя, что каждая гривна поддержки будет работать на восстановление и структурное развитие украинской экономики.

Напомним, 8 октября октября Верховная Рада приняла законопроект №11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.