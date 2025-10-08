В Украине создадут "банк банков" для восстановления: Верховная Рада поддержала законопроект

8 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект N11238 о Национальном учреждении развития — специализированном государственном банке, главной задачей которого станет кредитование проектов для восстановления Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

По его словам, документ поддержали 280 депутатов.

В Украине создадут "банк банков"

Гетманцев отметил, что Национальное учреждение развития (НУР) — это государственный специализированный институт со статусом «банка банков» и четким мандатом на восстановление и структурную трансформацию экономики. Ее главная миссия – реализация программ кредитования для восстановления страны.

Законопроект направлен на:

решение проблем с финансированием релокированного бизнеса, предприятий в прифронтовых регионах, бизнеса внутри перемещенных лиц, а также проектов с повышенным уровнем риска;

привлечение средств частных инвесторов и направление их на восстановление экономики через разные финансовые инструменты;

поддержку, прежде всего, малого и среднего предпринимательства, которое оказалось в сложных условиях, но имеет потенциал для восстановления и развития.

Гетманцев подчеркнул, что отдельно предусмотрена возможность поддержки других категорий лиц (в том числе и физических), не имеющих доступа к финансированию на адекватных условиях или такой доступ усложнен из-за кризиса, несовершенства рыночных механизмов или других обстоятельств.

Также документ содержит положения, запускающие программу страхования военных рисков в прифронтовых регионах, о чем давно просит бизнес и простые граждане.

Законопроект предусматривает расширение полномочий Экспортно-кредитного агентства (ЭКА). Ему планируется предоставить право страховать и перестраховывать инвестиционные кредиты от военных и политических рисков.

Это новшество направлено на стимулирование инвестиций в создание инфраструктуры, необходимой для развития перерабатывающей промышленности и экспорта украинских товаров.

Ранее Гетманцев сообщал, что НУР создадут по примеру такого учреждения с общепризнанной историей успеха как KFW (Kreditanstalt für Wiederaufbau – Кредитное учреждение для реконструкции), созданное в послевоенной Германии в 1948 году как часть Плана Маршала.

В Украине может появиться аналог немецкого банка KfW

Министерство развития Германии работает с украинским правительством над созданием института развития для экономического восстановления Украины вроде немецкого KfW.

"В Германии мы имели очень хороший опыт работы с Kreditanstalt für Wiederaufbau, пионером экономического чуда в 1950-х и 1960-х годах. До сих пор он предоставляет компаниям и гражданам недорогие кредиты для инвестиций. Мы также можем использовать этот опыт при возобновлении Украины. Мы уже ведем переговоры" министерша экономического сотрудничества и развития Германии Свенья Шульце.

Сейчас в Украине существует Украинский фонд развития предпринимательства (BDF), основанный в 1999 году совместно с немецким Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) и который сейчас превратился в центральный государственный инструмент содействия малому и среднему предпринимательству в Украине.

С начала 2022 года около 40 000 микро, малых и средних предприятий смогли выжить на рынке, обеспечить рабочие места и адаптироваться к новым условиям войны. BDF может получить дальнейшее развитие в Национальное учреждение развития для восстановления экономики Украины, аналогичного немецкому KfW.