Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,32

--0,03

EUR

48,17

--0,10

Наличный курс:

USD

41,31

41,23

EUR

48,60

48,45

Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Рада приняла в первом чтении законопроект о кредитной истории: что изменится для заемщиков

гривны
Украина обновляет законодательство о кредитных историях / Depositphotos

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О кредитной истории", заменяющий действующий закон о формировании и обращении кредитных историй.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Законопроект о кредитной истории

Документ предусматривает усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение качества кредитных данных, а также отвечает требованиям Меморандума с МВФ.

Ключевые новации законопроекта:

  • Расширение круга пользователей кредитных историй и четкое определение правил предоставления бюро кредитных историй информации, содержащей банковскую или финансовую тайну.
  • Совершенствование порядка обновления кредитной информации, в том числе в случаях передачи права требования по кредиту или вывода кредитора с рынка.
  • Регламентирование трансграничного обмена данными, включая перечень стран, с которыми разрешено обмениваться информацией, и запретом передавать данные бюро кредитных историй странам-агрессорам.
  • Установление правил авторизации бюро кредитных историй, а также требований к владельцам существенного участия и руководителям таких бюро.
  • Ужесточение надзора НБУ за деятельностью по ведению кредитных историй, с возможностью применения корректирующих мер и санкций за нарушение законодательства.
  • Создание публичного электронного Реестра бюро кредитных историй, что повысит прозрачность и доступность информации для всех участников рынка.

Согласно пояснительной записке, бюро кредитных историй помогают банкам оценивать заемщиков и предотвращают рост проблемных кредитов. Действующий закон не обеспечивает быстрое обновление данных и не регулирует последствия игнорирования кредиторами информации о мошеннических рисках. При этом новый закон усовершенствует сбор, обработку и защиту информации, вводит эффективный надзор и автоматизацию процессов, а также отвечает обязательствам Украины перед международными партнерами.

Основные положения законопроекта.

  1. Объем и хранение информации: определяются виды данных, которые включаются в кредитную историю, сроки их обновления, хранения (до 10 лет) и порядок уничтожения.
  2. Права и обязанности пользователей и поставщиков данных: включая обязанность регулярно обновлять информацию о выполнении денежных обязательств.
  3. Права субъектов кредитной истории: право на доступ к собственной кредитной истории, внесение изменений или удаление недостоверных данных.
  4. Правовые последствия нежелания участвовать в кредитных сделках: в случае заключения кредитной сделки после распространения информации об отказе заемщика такое соглашение признается ничтожным; предусмотрен механизм распространения этой информации на рынке.
  5. Доступ близких и уполномоченных лиц: во время военного положения близкие люди пропавшего без вести субъекта имеют право на доступ к его кредитной истории; лица, предъявившие свидетельство о смерти, могут получать информацию об умерших субъектах кредитной истории.
  6. Защита от несанкционированного использования: запрещается передавать информацию третьим лицам без согласия субъекта кредитной истории; устанавливаются санкции за нарушение этого запрета.
  7. Авторизация бюро кредитных историй: устанавливаются требования к структуре собственности, безупречной деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия, внутреннего контроля, киберзащиты и информационной безопасности.
  8. Трансграничный обмен данными: возможен только при наличии согласия субъекта кредитной истории.
  9. Надзор Национального банка НБУ контролирует деятельность бюро кредитных историй и имеет право применять корректирующие меры и санкции за нарушение законодательства.
  10. Публичный электронный реестр и раскрытие банковской тайны: закрепляются правовые основы создания Реестра бюро кредитных историй и правила раскрытия информации, составляющей банковскую тайну или тайну финансовой услуги.

Отмечается, что внедрение положений законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, НБУ ввел новые подходы к расчету финансовых результатов предприятий, работающих преимущественно на прифронтовых территориях и пострадавших от войны или стихийного бедствия.

Автор:
Ольга Опенько