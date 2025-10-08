Рада приняла в первом чтении законопроект о кредитной истории: что изменится для заемщиков

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект "О кредитной истории", заменяющий действующий закон о формировании и обращении кредитных историй.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Законопроект о кредитной истории

Документ предусматривает усиление защиты прав заемщиков, улучшение обмена информацией на кредитном рынке и повышение качества кредитных данных, а также отвечает требованиям Меморандума с МВФ.

Ключевые новации законопроекта:

Расширение круга пользователей кредитных историй и четкое определение правил предоставления бюро кредитных историй информации, содержащей банковскую или финансовую тайну.

Совершенствование порядка обновления кредитной информации, в том числе в случаях передачи права требования по кредиту или вывода кредитора с рынка.

Регламентирование трансграничного обмена данными, включая перечень стран, с которыми разрешено обмениваться информацией, и запретом передавать данные бюро кредитных историй странам-агрессорам.

Установление правил авторизации бюро кредитных историй, а также требований к владельцам существенного участия и руководителям таких бюро.

Ужесточение надзора НБУ за деятельностью по ведению кредитных историй, с возможностью применения корректирующих мер и санкций за нарушение законодательства.

Создание публичного электронного Реестра бюро кредитных историй, что повысит прозрачность и доступность информации для всех участников рынка.

Согласно пояснительной записке, бюро кредитных историй помогают банкам оценивать заемщиков и предотвращают рост проблемных кредитов. Действующий закон не обеспечивает быстрое обновление данных и не регулирует последствия игнорирования кредиторами информации о мошеннических рисках. При этом новый закон усовершенствует сбор, обработку и защиту информации, вводит эффективный надзор и автоматизацию процессов, а также отвечает обязательствам Украины перед международными партнерами.

Основные положения законопроекта.

Объем и хранение информации: определяются виды данных, которые включаются в кредитную историю, сроки их обновления, хранения (до 10 лет) и порядок уничтожения. Права и обязанности пользователей и поставщиков данных: включая обязанность регулярно обновлять информацию о выполнении денежных обязательств. Права субъектов кредитной истории: право на доступ к собственной кредитной истории, внесение изменений или удаление недостоверных данных. Правовые последствия нежелания участвовать в кредитных сделках: в случае заключения кредитной сделки после распространения информации об отказе заемщика такое соглашение признается ничтожным; предусмотрен механизм распространения этой информации на рынке. Доступ близких и уполномоченных лиц: во время военного положения близкие люди пропавшего без вести субъекта имеют право на доступ к его кредитной истории; лица, предъявившие свидетельство о смерти, могут получать информацию об умерших субъектах кредитной истории. Защита от несанкционированного использования: запрещается передавать информацию третьим лицам без согласия субъекта кредитной истории; устанавливаются санкции за нарушение этого запрета. Авторизация бюро кредитных историй: устанавливаются требования к структуре собственности, безупречной деловой репутации руководителей и владельцев существенного участия, внутреннего контроля, киберзащиты и информационной безопасности. Трансграничный обмен данными: возможен только при наличии согласия субъекта кредитной истории. Надзор Национального банка НБУ контролирует деятельность бюро кредитных историй и имеет право применять корректирующие меры и санкции за нарушение законодательства. Публичный электронный реестр и раскрытие банковской тайны: закрепляются правовые основы создания Реестра бюро кредитных историй и правила раскрытия информации, составляющей банковскую тайну или тайну финансовой услуги.

Отмечается, что внедрение положений законопроекта в случае его принятия не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

