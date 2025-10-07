НБУ изменил подходы к оценке должников для поддержки бизнеса на прифронтовых территориях

Национальный банк Украины ввел новые подходы к расчету финансовых результатов предприятий, работающих преимущественно на прифронтовых территориях и пострадавших от войны или стихийного бедствия. Решение направлено на сохранение и расширение доступа таких компаний к кредитным ресурсам.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу НБУ.

Нацбанк уточнил порядок оценки заемщиков

Соответствующие изменения были внесены в постановление Правления Национального банка Украины от 25 февраля 2022 г. № 23 "О некоторых вопросах деятельности банков Украины и банковских групп" (с изменениями), а также в утвержденные им правила работы банков в связи с введением военного положения в Украине.

Установлен новый подход к оценке банками способности должника выполнять обязательства перед кредиторами, если он ведет хозяйственную деятельность преимущественно на территории, где не определена дата завершения боевых действий или прекращение временной оккупации.

По новым правилам банк может использовать прогнозное значение финансового результата от операционной деятельности должника, если его производственные основные средства или имущество были значительно повреждены в результате военных действий или стихийного бедствия. Ранее при оценке принимали во внимание только исторические показатели финансовых результатов за предыдущие периоды.

Такое решение будет способствовать расширению доступа бизнеса, в том числе на прифронтовых территориях, к банковским кредитам. Национальный банк будет продолжать гибко реагировать на актуальные вызовы, балансируя между сохранением финансовой стабильности и обеспечением доступа экономики к необходимым ресурсам.

