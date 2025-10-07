НБУ змінив підходи до оцінки боржників для підтримки бізнесу на прифронтових територіях

Національний банк України запровадив нові підходи до розрахунку фінансових результатів підприємств, що працюють переважно на прифронтових територіях і постраждали від війни або стихійного лиха. Рішення спрямоване на збереження та розширення доступу таких компаній до кредитних ресурсів.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу НБУ.

Нацбанк уточнив порядок оцінки позичальників

Відповідні зміни були внесені до постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" (із змінами), а також до затверджених нею правил роботи банків у зв’язку з введенням воєнного стану в Україні.

Встановлено новий підхід до оцінки банками здатності боржника виконувати зобов’язання перед кредиторами, якщо він веде господарську діяльність переважно на території, де не визначено дату завершення бойових дій або припинення тимчасової окупації.

За новими правилами банк може використовувати прогнозне значення фінансового результату від операційної діяльності боржника, якщо його виробничі основні засоби чи майно були значно пошкоджені внаслідок воєнних дій або стихійного лиха. Раніше при оцінці брали до уваги лише історичні показники фінансових результатів за попередні періоди.

Таке рішення сприятиме розширенню доступу бізнесу, зокрема на прифронтових територіях, до банківських кредитів. Національний банк продовжуватиме гнучко реагувати на актуальні виклики, балансуючи між збереженням фінансової стабільності та забезпеченням доступу економіки до необхідних ресурсів.

Нагадаємо, НБУ затвердив критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, та запровадив вимоги до їхньої діяльності. Розмір активів, позабалансові зобов’язання та інші фактори визначатимуть, які компанії потрапляють під нові правила регулювання.