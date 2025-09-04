НБУ запровадив вимоги до значимих фінансових компаній

Національний банк затвердив критерії, за якими визначається значимість фінансової компанії, та запровадив вимоги до їхньої діяльності. Розмір активів, позабалансові зобов’язання та інші фактори визначатимуть, які компанії потрапляють під нові правила регулювання.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

НБУ встановив правила для значимих фінансових компаній

Значимість фінансової компанії визначають за розміром активів, позабалансовими зобов’язаннями та іншими факторами, зокрема:

наявністю статусу відповідальної особи визнаної Нацбанком середньої чи великої фінансової групи;

високим або дуже високим ризиком порушення прав споживачів фінансових послуг;

участю у державних або місцевих програмах, де діють спеціальні умови надання фінансових послуг.

Для таких компаній запроваджені особливі вимоги щодо авторизації та організації системи управління їх діяльністю.

Змінами до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг запроваджені нові вимоги до значимих фінансових компаній:

розробка та подання до Нацбанку плану діяльності на 3–5 років відповідно до встановлених вимог;

повідомлення про збільшення статутного капіталу та надання документів про джерела коштів протягом 15 робочих днів;

невідкладна перевірка Нацбанком джерел коштів для формування або збільшення капіталу, а також відповідності нових керівників і власників істотної участі вимогам до ділової репутації та фінансового стану.

Змінами до положення про корпоративне управління та внутрішній контроль фінансових компаній запроваджено такі вимоги:

проведення самооцінки для виявлення додаткових ризиків діяльності;

подання Нацбанку результатів самооцінки;

внесення відповідних змін до документів з планування діяльності компанії.

Нагадаємо, раніше Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Документ передбачає запровадження обмеження на ведення фінансовими компаніями господарської діяльності, що не пов’язана з наданням фінансових послуг.