Нацбанк пропонує заборонити фінкомпаніям вести нефінансовий бізнес

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Документ передбачає запровадження обмеження на ведення фінансовими компаніями господарської діяльності, що не пов’язана з наданням фінансових послуг.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба НБУ.

Регулювання фінансових компаній

Національний банк України виніс на громадське обговорення проєкт змін до Положення про авторизацію надавачів фінансових послуг. Документ передбачає нові вимоги до діяльності фінансових компаній, зокрема — обмеження на здійснення ними господарської діяльності, що не пов’язана з наданням фінансових послуг.

Згідно з проєктом, фінансова компанія зможе здійснювати інші види господарської діяльності лише за умови, що дохід від них не перевищуватиме 20% загального доходу компанії, відповідно до фінансової звітності станом на 1 січня та 1 липня кожного року.

Метою таких змін є посилення стабільності небанківського фінансового сектору та реалізація наглядових функцій Національного банку відповідно до чинного законодавства.

Крім того, у проєкті запропоновано вдосконалення підходів до оцінки майнового стану власників істотної участі у небанківських фінансових установах.

Із проєктом змін, порівняльною таблицею та аналізом їхнього впливу можна ознайомитися за посиланням. Пропозиції та зауваження приймаються до 25 липня 2025 року відповідно до встановленої форми.

Нагадаємо, Національний банк України затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.