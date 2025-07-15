- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Нацбанк предлагает запретить финкомпаниям вести нефинансовый бизнес
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.
Регулирование финансовых компаний
Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает новые требования к деятельности финансовых компаний, в частности ограничения на осуществление ими хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.
Согласно проекту, финансовая компания сможет осуществлять другие виды хозяйственной деятельности только при условии, что доход от них не будет превышать 20% общего дохода компании в соответствии с финансовой отчетностью по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.
Целью таких изменений является усиление стабильности небанковского финансового сектора и реализация надзорных функций Национального банка в соответствии с действующим законодательством.
Кроме того, в проекте предложено усовершенствование подходов к оценке имущественного положения собственников существенного участия в небанковских финансовых учреждениях.
С проектом изменений, сравнительной таблицей и анализом их влияния можно ознакомиться по ссылке. Предложения и замечания принимаются до 25 июля 2025 в соответствии с установленной формой.
Напомним, Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг.