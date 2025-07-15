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Нацбанк предлагает запретить финкомпаниям вести нефинансовый бизнес

нбу
Регулирование финансовых компаний / НБУ

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает введение ограничения на ведение финансовыми компаниями хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Регулирование финансовых компаний

Национальный банк Украины вынес на общественное обсуждение проект изменений в Положение об авторизации поставщиков финансовых услуг. Документ предусматривает новые требования к деятельности финансовых компаний, в частности ограничения на осуществление ими хозяйственной деятельности, что не связано с предоставлением финансовых услуг.

Согласно проекту, финансовая компания сможет осуществлять другие виды хозяйственной деятельности только при условии, что доход от них не будет превышать 20% общего дохода компании в соответствии с финансовой отчетностью по состоянию на 1 января и 1 июля каждого года.

Целью таких изменений является усиление стабильности небанковского финансового сектора и реализация надзорных функций Национального банка в соответствии с действующим законодательством.

Кроме того, в проекте предложено усовершенствование подходов к оценке имущественного положения собственников существенного участия в небанковских финансовых учреждениях.

С проектом изменений, сравнительной таблицей и анализом их влияния можно ознакомиться по ссылке. Предложения и замечания принимаются до 25 июля 2025 в соответствии с установленной формой.

Напомним, Национальный банк Украины утвердил критерии, по которым финансовые компании и ломбарды могут считаться не осуществляющими деятельность по предоставлению финансовых услуг.

Автор:
Ольга Опенько