НБУ визначив ознаки бездіяльності фінансових компаній та ломбардів

Національний банк України затвердив критерії, за якими фінансові компанії та ломбарди можуть вважатися такими, що не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг. Зокрема, йдеться про шестимісячні строки бездіяльності після отримання або розширення ліцензії.

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу регулятора.

Коли фінкомпанію визнають неактивною

Нацбанк оновив положення щодо авторизації надавачів фінансових послуг, уточнивши критерії, за якими можна встановити факт відсутності діяльності фінансових компаній і ломбардів.

Зокрема, визначено такі ознаки:

компанія або ломбард не почали надавати фінансові послуги протягом шести місяців після отримання ліцензії;

не здійснюють надання фінансових послуг упродовж шести місяців поспіль;

не розпочали надання окремої фінансової послуги впродовж шести місяців після розширення ліцензії;

не здійснюють таку послугу шість місяців поспіль.

Крім того, визначено дату, з якої НБУ починає враховувати дані фінансової звітності, поданої компанією чи ломбардом у відповідних звітних файлах.

Довідково:

Національний банк застосовуватиме нові чіткі критерії для виявлення фактів, коли фінансова компанія або ломбард не здійснюють діяльність з надання фінансових послуг.

Нагадаємо, відповідно до Закону України “Про фінансові послуги та фінансові компанії”, підставами для відкликання ліцензії є відсутність діяльності протягом шести місяців з моменту отримання ліцензії або безперервне припинення такої діяльності на цей самий строк.

Також законом передбачено можливість виключення окремого виду фінансової послуги з ліцензії, якщо компанія або ломбард не почали надавати її протягом шести місяців після розширення ліцензії або не здійснюють її надання шість місяців поспіль.

Ці нові критерії дозволять НБУ своєчасно виявляти компанії, які фактично не ведуть ліцензовану фінансову діяльність.

Про заходи НБУ

У квітні 2025 року НБУ застосував заходи впливу до дев’яти небанківських фінансових установ через порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу.

У березні 2025 року Національний банк застосував заходи впливу до шести банків за порушення законодавства щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового знищення.

Нещодавно також НБУ оштрафував Ідея банк за порушення вимог щодо етичної поведінки в розмірі 102 тис. грн.