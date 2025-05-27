В НБУ прокоментували ситуацію зі скасуванням кредитних лімітів для військових

У Національному банку України вважають, що мораторій на нарахування штрафів та відсотків за кредитами для військовослужбовців, законодавчо запроваджений у 2014 році, може ускладнювати для них доступ до споживчого кредитування, зокрема у вигляді кредитних лімітів на картках.

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Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

В НБУ переконані, що дана ситуація потребує об’єктивної оцінки та можливих законодавчих змін.

"Наразі склалася ситуація, коли мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків за невиконання зобов’язань стосовно військовослужбовців та їх дружин/чоловіків замість того, щоб допомагати, може стати причиною обмеження доступу військових до споживчих кредитів, зокрема в формі кредитного ліміту по карткам (на заставні кредити мораторій не розповсюджується)", - підкреслюють у регуляторі.

Безкоштовних грошей не буває

В НБУ нагадали, що запроваджений у 2014 році мораторій щодо нарахування штрафних санкцій та сплати відсотків був спрямований на захисників, які доєдналися до лав ЗСУ і на той час мали заборгованість за кредитами.

Початок повномасштабної війни та мобілізація вимагали швидкого рішення для підтримки захисників. В НБУ наголошують, що кількість військових з 2022 року значно зросла, тому надання нових безвідсоткових споживчих кредитів може створити виклик для банківської системи.

"Безкоштовних грошей у банків не буває. Банки сплачують відсотки за депозитами та мають покривати операційні витрати. Потенційні збитки банків створюють ризики передусім для вкладників та можуть негативно вплинути на їх довіру до банківської системи", - заявили в НБУ.

У регуляторі зауважили, що банки вже активно пропонують військовим безоплатне користування преміальними банківськими пакетами, додатковими послугами і готові рухатися в розширені своїх пропозицій для захисників.

В НБУ переконані, що в умовах ринкової економіки будь-який мораторій має лише короткочасний ефект, а в більш тривалій перспективі призводить до обмеження пропозиції товарів та послуг, яких він стосується, з часом стримуючи розвиток того чи іншого напрямку.

Регулятор наголошує на необхідності формування спільної об’єктивної оцінки ситуації та вироблення можливих законодавчих ініціатив, спрямованих на збалансоване вирішення вказаного питання.

Як працюють безкоштовні кредити для військових

Дискусія щодо мораторію загострилася після нещодавньої резонансної скарги у Facebook, в якій клієнт monobank розказав, що після інформування ним банку про статус військовослужбовця той зменшив кредитну ставку до нуля, але одночасно знизив до нуля й кредитний ліміт.

Водночас у коментарях до цього посту зазначалося, що це проблема не лише monobank, а й багатьох великих банків. Співзасновник monobank Олег Гороховський теж заявив, що за схожою схемою працюють всі великі банки.

Банкіри закликають чітко врегулювати механізм пільгового кредитування військовослужбовців, зазначаючи, що фінансова система не витримає масової видачі безвідсоткових кредитів без визначеного джерела компенсації, як це встановлено законом.

Зауважимо, відповідно до п.15 ст.14 закону "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців" банкам та іншим установам заборонено нараховувати відсотки, штрафи й пеню за кредитами військовослужбовцям, призваним під час мобілізації або тим, хто бере участь у заходах із захисту країни під час особливого періоду.