У monobank пояснили, як працюють безкоштовні кредити для військових

Співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, як працює безвідсоткове кредитування для військових в українських банках.

Про це він написав у своєму telegram-каналі.

Гороховський зазначив, що відповідно до пункту 15 статті 14 Закону України "Про соціальний та правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" банки справді не мають права нараховувати відсотки та штрафи військовим.

"Але ми не знаємо, хто з клієнтів військовий, а хто ні. Якщо до нас звертається клієнт і каже, що він військовий і просить на підставі цього закону скасувати йому процентну ставку, ми негайно це робимо", - наголосив Гороховський.

Водночас він зауважив, що в такому випадку банк не зможе надати клієнту нові безкоштовні кредитні транші. Гороховський пояснює це відсутністю в банку "безкоштовних депозитів" – тобто ресурсів, які можна було б надавати в кредит без нарахування відсотків.

"Тобто ми за вже виданими кредитами відсотки не нараховуємо, але не видаємо нових. У нас просто немає безкоштовних ресурсів для цього", - уточнив співзасновник monobank.

Він переконує, що подібна практика застосовується всіма великими банками.

"Так роблять, як мені відомо, всі великі банки. Мені дуже шкода, я б із задоволенням взагалі пробачив військовим усі кредити, але тоді нам не буде чим повернути вкладникам їхні депозити. Це все відбувається тому, що закон ухвалили, а джерело фінансування цієї норми закону не передбачили. Банки не працюватимуть на збиток – це очевидно, і не варто дивуватися, що ніхто не поспішає надавати безкоштовні кредити", - підсумував Гороховський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що понад 3 тисячі мобілізованих ФОПів мають податковий борг майже 30 млн гривень. Вони можуть бути звільнені від сплати податків, якщо подадуть заяву за місцем податкової реєстрації протягом 10 днів після демобілізації. На практиці вкластися в такий термін дуже важко.

Наразі Державна податкова служба пропонує для цієї категорії підприємців збільшити до 180 днів термін подання після демобілізації заяви на звільнення від сплати податків.