За перший квартал 2025 року частка проблемних кредитів скоротилася до 28,6%

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі станом на 01 квітня 2025 року скоротилася до 28,6% або на 1,7 відсоткових пункта порівняно з показником на початок року.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Обсяг NPL за перші три місяці цього року скоротився на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн, або на 2,7%. Тенденція його поступового зменшення триває з початку 2023 року.

Причини скорочення NPL

Ключовими чинниками скорочення частки NPL у зазначений період стали:

списання корпоративних та роздрібних непрацюючих кредитів. Частка NPL фізичних осіб знизилася до рівня 14,3%, бізнесу –до 37%;

нарощення банками обсягів гривневих кредитів високої якості. Обсяг валових кредитів у банках зріс на 40,7 млрд грн, або на 3,1%.

Скорочення частки NPL зафіксовано:

у приватних українських банках – до 10%;

у банках з іноземним капіталом – до 10,2%;

у державних банках – до 41,1%.

За даними НБУ, банки фіксують зростання попиту бізнесу та населення на кредити і прогнозують зростання обсягу кредитного портфеля в наступні періоди.

Про NPL

Непрацюючими визначено кредити, за якими відбулася подія дефолту. Дефолт визначається фактом прострочення платежу за активом понад 90 днів, або неможливістю вчасного погашення боргу позичальника без стягнення забезпечення.

До повномасштабного вторгнення росії в Україну частка NPL в українських банках стало скорочувалася з 2018 року: з 55% до 27% станом на 01 березня 2022 року.

Нагадаємо, частка непрацюючих кредитів у банківському секторі за лютий знизилася на 0,5 в. п. до 30%. Обсяг NPL скоротився на 1,2 млрд грн.