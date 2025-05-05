За первый квартал 2025 года доля проблемных кредитов сократилась до 28,6%

Доля неработающих кредитов ( NPL ) в банковском секторе на 01 апреля 2025 года сократилась до 28,6% или на 1,7 процентных пункта по сравнению с показателем на начало года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины.

Объем NPL за первые три месяца этого года сократился на 10,7 млрд грн до 382,6 млрд грн или на 2,7%. Тенденция его постепенного уменьшения идет с начала 2023 года.

Причины сокращения NPL

Ключевыми факторами сокращения доли NPL в указанный период стали:

списание корпоративных и розничных неработающих кредитов. Доля NPL физических лиц снизилась до уровня 14,3%, бизнеса – до 37%;

наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества. Объем валовых кредитов в банках вырос на 40,7 млрд. грн, или на 3,1%.

Сокращение доли NPL зафиксировано:

в частных украинских банках – до 10%;

в банках с иностранным капиталом – до 10,2%;

в государственных банках – до 41,1%.

По данным НБУ, банки фиксируют рост спроса бизнеса и населения на кредиты и прогнозируют рост объема кредитного портфеля в последующие периоды.

О NPL

Неработающими определены кредиты, по которым произошло событие дефолта. Дефолт определяется фактом просрочки платежа по активу более 90 дней или невозможностью своевременного погашения долга заемщика без взыскания обеспечения.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.

Напомним, доля неработающих кредитов в банковском секторе за февраль снизилась на 0,5 и. п. до 30%. Объем NPL сократился на 1,2 млрд. грн.