Объем проблемных кредитов сократился на 1,2 млрд грн в феврале

Доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе за февраль снизилась на 0,5 в. п. до 30%. Объем NPL сократился на 1,2 млрд. грн.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Основные цифры за февраль

По состоянию на 1 марта 2025 года доля проблемных кредитов среди физических лиц составляла 15%, а среди бизнеса – 39%. Без учета долгов бывших собственников ПриватБанка и кризисных долгов 2014-2016 годов этот показатель для бизнеса снижался до 23%.

Среди положительно влиявших на долю NPL факторов остается дальнейшее наращивание банками объемов гривневых кредитов высокого качества.

С января 2025 г. банки начали применять обновленные подходы к определению неработающих активов. Это повысило прозрачность финансового сектора и приблизило критерии NPL к европейским стандартам. В то же время изменения не оказали существенного влияния на общий объем проблемных кредитов благодаря взвешенной оценке рисков и высокому качеству кредитного портфеля.

Отмечается, что кредитный рынок напротив оживает. Общий объем выданных кредитов вырос на 15,8 млрд грн.

Об NPL

Неработающими определены кредиты, по которым произошло событие дефолта. Дефолт определяется фактом просрочки платежа по активу более 90 дней или невозможностью своевременного погашения долга заемщика без взыскания обеспечения.

До полномасштабного вторжения России в Украину доля NPL в украинских банках стало сокращаться с 2018 года: с 55% до 27% по состоянию на 01 марта 2022 года.

Добавим, доля неработающих кредитов в банковском секторе на 1 января 2025 года снизилась до 30,3%, что на 7,1 процентного пункта меньше, чем на 1 января 2024 года.

По состоянию на 1 февраля 2025 года их доля в банковском секторе составляла 30,5%, что лишь на 0,2 в. п. больше, чем месяцем ранее.