"Плохой" банк для проблемных активов: что предлагают создать и решит ли это проблему с NPL

Более трети кредитов, которые выдали украинские банки, просрочены более чем на 90 дней. И это очень высокий показатель, негативно влияющий на банковскую систему. Для того, чтобы исправить ситуацию, Данило Гетманцев предложил создать "плохой" банк, который будет аккумулировать все токсичные активы и разгрузит таким образом другие банки. В НБУ к такой инициативе относятся осторожно, а эксперты говорят о том, что "плохой" банк не решит проблему.

Что произошло

Данило Гетманцев, глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, написал в своем телеграмм-канале, что одним из возможных вариантов решения проблемы с неработающими кредитами является создание банка "плохих активов" (bad bank).

"Такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства, возможно при дополнительном участии доноров. Его основная миссия — взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами", – отметил Гетманцев.

По его мнению, это разгрузило бы обычные коммерческие банки, позволив им сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, и ускорило возобновление кредитования.

По итогам первой половины года доля неработающих кредитов (NPL) снизилась до 34,6% (с 37,4% в начале года) . То есть более трети кредитов, которые выдали украинские банки, просрочена более чем на 90 дней.

Такой опыт уже был

Идея создать "плохой" банки – не нова. Ее обсуждают в Украине уже два десятилетия. Нацбанк даже выносил такое предложение на обсуждение еще в далеком 2011 году. Тогда, кстати, доля неработающих кредитов была всего 15%. В том же году и создали "плохой" банк. Им стал "Родовид", национализированный после банкротства в 2009 году. Но просуществовал он недолго.

В 2011 году банк Родовид получил лицензию санационного банка, а уже в 2016 году Нацбанк опубликовал заявление о том, что совместно с Министерством финансов решил отказаться от использования Родовода в роли bad bank.

В НБУ это решение объяснили тем, что на законодательном уровне в Украине так и не создали механизмы передачи и реализации проблемных активов банков государственного сектора, что необходимо для эффективной деятельности санационного банка. А с 2012 года всю функцию работы с токсичными активами полностью взял на себя ФГВФЛ, который занимается этим до сих пор.

Также "Родовид" имел немалую задолженность перед кредиторами, нуждался в финансовой поддержке со стороны государства, а его доходы едва покрывали расходы банка.

В феврале 2023 г. Фонд гарантирования вкладов физических лиц окончательно ликвидировал Родовид банк.

Действительно ли в Украине проблема с неработающими кредитами так серьезна?

Да, в Украине действительно существует проблема с большими объемами неработающих кредитов. Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги.

"За время войны портфель "плохих кредитов" увеличился на 37% (+113,1 млрд. грн.). 90% этого прироста составляют кредиты бизнеса, что является прежде всего следствием ухудшения финансового состояния заемщиков, а также повреждения и потери ими активов из-за войны. Эти неработающие кредиты, львиная доля из которых зарезервирована, продолжают оказывать негативное давление на балансы банков и сдерживают кредитование", – говорит Гетманцев.

Напомним, что до полномасштабного вторжения доля неработающих кредитов в украинских банках сокращалась. Этот процесс продолжался с 2018 года, когда уровень NPL достигал 55% и по состоянию на 1 марта 2022 года этот показатель снизился до 27%. Но после длительного сокращения доля NPL снова начала расти с середины 2022 года.

Но мы уже рассказывали о том, что большая доля неработающих кредитов, хоть и довольно плохим явлением для банковской системы, все же не так критическая, как может показаться, на первый взгляд. Дело в том, что три четверти всех NPL сконцентрированы в государственных банках.

Большие объемы проблемной задолженности в госбанках сформировались достаточно давно, они давно зарезервированы и уже не могут оказывать давление на капитал. Кроме того, очевидно, что в случае с госбанками, даже если встанет вопрос о докапитализации, акционер сможет найти ресурсы.

Что говорит Нацбанк

В Нацбанке пока не комментируют последние инициативы по созданию "плохого" банка.

Тем не менее, год назад, заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова, в комментариях СМИ говорила, что НБУ не исключает идею о создании санационной структуры, но сейчас большую часть работы с токсичными активами проводит именно ФГВФЛ.

Что говорят эксперты

"Плохие" банки существуют во многих разных странах (Франция, Словакия, Великобритания, Швеция, США и т.д.). Впрочем, в Украине для этого есть ФГВФЛ, занимающийся долгами неплатежеспособных банков. Что касается платежеспособных банков – они сами полностью справляются со своими неработающими кредитами, для этого есть немало механизмов (принудительное взыскание долгов, продажа права требования по кредитам третьим лицам, реструктуризации, а государственные банки вообще могут продавать кредитные портфели через Прозорро).

Эксперты по поводу создания санационной структуры настроены скептически и отмечают, что сейчас в этом нет смысла.

Иван Свитек, глава правления Unex Bank, говорит, что не видит значительного смысла в создании bad bank в Украине. Классическая задача таких банков – спасти банковскую систему в период глубокого кризиса путем выкупа активов банков.

"Однако нельзя сказать, что сейчас украинским банкам, особенно тем, кто формирует большую часть проблемного портфеля, что-то угрожает. Они вполне способны самостоятельно работать с таким портфелем. Более того, делают это системно и постоянно", – говорит Свитек.

Он добавляет, что теоретически в этом можно увидеть смысл только ради быстрой продажи одного из госбанков: найти покупателя на финучреждение с чистым кредитным портфелем, конечно, было бы проще. Но сам такой банк может принять решение и списать часть проблемных кредитов. На другую часть найти покупателей на рынке. И такая работа тоже ведется, пусть и не так быстро.

Теоретически, идея bad bank имеет смысл, но в текущей ситуации в Украине я не вижу в ней большого резона. Банки вполне могут самостоятельно справиться с этой задачей Иван Свитек Председатель правления Unex Bank

Олег Паракуда , член Совета Комитета Ассоциации юристов Украины по банковскому, финансовому и страховому праву, старший партнер SLS Group, отметил, что деятельность "банка плохих активов" (bad bank) должна сводиться к аккумуляции проблемных кредитов на одном юридическом лице и употреблению таким лицом активных мер по взысканию задолженностей по кредитам.

"Анализируя опыт функционирования подобных институтов за рубежом, кажется, что создание "банка плохих активов" без сопутствующих реформ может помочь с решением проблемы NPL прежде всего в краткосрочной перспективе. Ведь проблемные кредиты банков по существу будут выведены или за пределы банковской системы (когда в качества "банка плохих активов" будут использоваться финансовые компании и компании по управлению активами) или собраны на одном банке, который станет для них "отстойником", — говорит Паракуда.

Он добавил, что без должного контроля со стороны регулятора за деятельностью "банка плохих активов" существует большой риск, что это станет еще одним инструментом недобросовестных должников для выкупа собственной задолженности со значительным дисконтом. Как следствие, концепция создания bad bank требует комплексного подхода, включающего введение механизмов контроля за деятельностью такого институции, которые, среди прочего, сделают невозможным выкуп экс владельцами залоговых активов. Дополнительно банковский сектор требует принятия превентивных мер для повышения уровня контроля за рисковыми кредитными операциями, чтобы предотвратить повторный рост уровня NPL в долгосрочной перспективе.

"Создание отдельного учреждения для работы с проблемными активами сработает для решения тактической задачи – позволит банкам возобновить и расширить кредитование, однако никак не решит задачу по предотвращению возникновения новых "проблемных кредитов", – подытожил эксперт.

Александр Руденко, советник юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", говорит, что целесообразнее говорить о создании именно специализированного государственного учреждения, которое при определенных условиях (критериев для NPL и банка, в частности по сумме, по объему обеспечения и особенностям заемщика) по определенной фиксированной цене (жесткой или рассчитанной в процентном отношении) будет выкупать у банков NPL. Таким образом банки будут получать за NPL определенную сумму средств, а разницу смогут окончательно относить в убытки – в краткосрочной перспективе для банков этот процесс может повлечь внезапное снижение нормативов ликвидности, но эти симптоматические моменты может урегулировать Национальный банк Украины на уровне собственных НПА, которыми будет регулироваться соответствующая специальная процедура передачи NPL.

Но возникает вопрос о финансировании такого специализированного государственного учреждения – очевидно, в конечном итоге эти расходы лягут на государство в том или ином виде.

"Такое предложение скорее актуально именно для госбанков, а не для частных банков, ведь государство не несет ответственности за NPL частных банков, потому что это зона риска и ответственности таких частных банков, их владельцев и менеджмента. Даже если говорить о теоретическом выкупе NPL специализированным государственным учреждением, то такой шаг целесообразен именно для государственных банков, где государство фактически лишит государственные банки проблемных активов путем понесения дополнительных расходов и потерь, которые государство понесло так или иначе путем докапитализации государственных банков", – говорит Руденко.

Он добавил, что осуществление подобных шагов с NPL частных банков может привести к невосполнимым последствиям для банковского рынка, где государство будет косвенно влиять на весь банковский рынок путем спасения одних частных банков и отказа от спасения других частных банков, что приведет к ограничению правил рыночной конкуренции. больше увеличит роль государства в частном сегменте банковского сектора.