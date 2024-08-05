Гетманцев предложил превратить конфискованный у Богуслаева банк в "банк плохих активов"

Одним из возможных вариантов решения проблемы с долей неработающих кредитов (NPL) является создание банка "плохих активов" (bad bank) для урегулирования текущей и будущей проблемной задолженности, накопленной во время полномасштабной войны.

Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он обращает внимание на то, что, несмотря на положительные тенденции, проблема NPL остается существенным тормозом на пути возобновления кредитования.

Так, по данным НБУ, на 1 июля 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше по сравнению с началом года. Общий объем NPL за первое полугодие 2024 года уменьшился на 4,2 млрд. грн., достигнув 418,2 млрд. грн.

"За время войны портфель "плохих кредитов" увеличился на 37% (+ 113,1 млрд. грн.). 90% этого прироста составляют кредиты бизнеса, что является прежде всего следствием ухудшения финансового состояния заемщиков, а также повреждения и потери ими активов из-за войны. Эти неработающие кредиты, львиная доля которых зарезервирована, продолжают оказывать негативное давление на балансы банков и сдерживают кредитование", — считает нардеп.

По его мнению, одним из возможных вариантов решения проблемы является создание банка "плохих активов" (bad bank) для урегулирования текущей и будущей проблемной задолженности, накопленной во время полномасштабной войны.

Гетманцев отмечает, что, несмотря на все оговорки, за последние 30 лет в мире накоплен значительный положительный опыт функционирования таких учреждений (как реакция на банковские кризисы в начале 90-х, азиатский финансовый кризис в конце 90-х, мировой финансовый кризис 2008 г.).

Нардеп убежден, что такое специализированное учреждение может быть создано на базе одного из небольших банков, который из-за санкций недавно перешел в собственность государства (имея в виду конфискованное у бывшего президента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева АО "Мотор-Банк" — ред. .), возможно при дополнительном участии доноров.

Ее основная миссия — взять на свой баланс с определенным дисконтом всю или большую часть текущих и будущих военных NPL с целью дальнейшего пассивного или активного управления такими стрессовыми активами, в том числе обеспечивать их продажу, секьюритизацию, восстановление их стоимости, добиваться компенсаций за разрушенные активы. за счет централизованных исков против России и тому подобное", — подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что это позволило бы коммерческим банкам сконцентрироваться на наращивании здорового кредитного портфеля, что в свою очередь ускорило бы возобновление кредитования.

В Украине появится еще один государственный банк

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 25 июня подтвердила решение первой инстанции о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, в частности, АО "Мотор-Банк".

Как сообщила заместитель министра юстиции Инна Богатых, в Украине теперь одним государственным банком станет больше, ведь государство получит 100% АО "Мотор-Банк".

Отметим, сейчас в Украине государственными являются ПриватБанк, Ощадбанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк, Сенс Банк и PIN банк.