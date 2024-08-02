Доля неработающих кредитов в банковском секторе снизилась до 34,6%

По состоянию на 1 июля 2024 г. доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины составила 34,6%, что на 2,8 процентных пункта меньше по сравнению с началом года. Общий объем NPL за первое полугодие 2024 года уменьшился на 4,2 млрд. грн., достигнув 418,2 млрд. грн.

Об этом сообщили в пресс-службе НБУ.

Значительное снижение доли NPL наблюдается в розничном сегменте, где она сократилась на 3,9 процентных пункта и составила 19,6%. В корпоративном кредитном портфеле доля NPL также уменьшилась, хотя и не столь значительно — на 1,9 п.п., до 42,2%.

В НБУ отметили, что основными факторами уменьшения NPL является увеличение банками объемов качественных гривневых кредитов и списание неработающих кредитов, в частности банками с украинским частным капиталом, однако для урегулирования NPL в корпоративном сегменте требуются значительные усилия.

Как отмечается в июньском Отчете о финансовой стабильности, банки активно используют доступные инструменты для уменьшения доли неработающих кредитов, среди которых наиболее распространены внесудебные реструктуризации. Эти меры направлены на уменьшение долговой нагрузки на клиентов и восстановление их платежеспособности.

Около половины корпоративных NPL уже были реструктуризированы, и эта доля превышает 90%, если не учитывать кредиты бывшим собственникам ПриватБанка. Без учета этих кредитов доля NPL корпоративных кредитов составляет 29,3%, что на 12,9 п.п. меньше, чем с их учетом.

До начала полномасштабного вторжения основным методом реструктуризации была пролонгация долга, иногда с предоставлением льготного периода на уплату процентов. Однако во время войны банки стали более гибкими, чаще применяя комбинацию инструментов пролонгации и предоставления льготных условий. Несмотря на это, восстановление платежеспособности должников остается сложной задачей, и в крайних случаях банки вынуждены прибегать к взысканию и продаже залога.

Нацбанк добавляет, что на данный момент "военные" NPL имеют лучшее обеспечение по сравнению со старым портфелем благодаря более высоким стандартам кредитования последних лет. Однако низкий уровень покрытия залогами делает добровольные меры урегулирования еще более важными для банков.

Напомним, по данным Национального банка Украины, на 1 июня 2024 года объем неработающих кредитов за месяц увеличился на 993 миллиона гривен, достигнув 421,288 миллиарда гривен. Однако общий объем кредитов, предоставленных банками, продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 19,5 миллиарда гривен.

В январе-марте 2024 года доля неработающих кредитов в банковском секторе сократилась до 36.1% по состоянию на 1 апреля. Это на 1,3 процентных пункта ниже ниже показателя на 1 января 2024 года.

Какое влияние на банковскую систему имеют NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, сформированные почти под 100% суммы этих кредитов.