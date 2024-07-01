Доля проблемных кредитов в Украине снизилась до 35%, но их объем растет

По данным Национального банка Украины, по состоянию на 1 июня 2024 года доля неработающих кредитов (NPL) в банковском секторе Украины снизилась до 35%. Это на 0,5 процентных пункта меньше, чем в начале мая 2024 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка Украины.

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В то же время объем неработающих кредитов за месяц увеличился на 993 миллиона гривен, достигнув 421,288 миллиарда гривен. Однако общий объем кредитов, предоставленных банками, продемонстрировал значительный рост, увеличившись на 19,5 миллиарда гривен.

Национальный банк Украины напоминает, что до начала полномасштабной войны России против Украины доля неработающих кредитов в украинских банках демонстрировала стабильную тенденцию к снижению с 2018 года, а именно с 55% до 27% по состоянию на 1 марта 2022 года, в то время как объем кредитов рос.

Добавим, что доля неработающих кредитов в банковском секторе в течение января-марта 2024 сократилась до 36.1% по состоянию на 1 апреля. Это на 1,3 процентных пункта ниже ниже показателя на 1 января 2024 года.

НБУ обновил подходы к неработающим активам

В мае Национальный банк Украины внес изменения в нормативные документы, касающиеся определения неработающих активов с целью гармонизации с законодательством Европейского Союза. Введено понятие "неработающие активы", которое включает не только активы с признаком дефолта, но и приобретенные или созданные обесцененные финансовые активы, а также реструктуризированные активы с повторной реструктуризацией или просрочкой более 30 дней.

Термин "неработающие активы" заменен "дефолтными активами" в Положении об определении банками Украины размера кредитного риска.

Также установлены условия для прекращения признания активов неработающими и дефолтными, с особым вниманием к реструктуризированным активам. Для прекращения признания реструктуризированного актива неработающим необходимо, чтобы прошло не менее 365 дней с даты реструктуризации, не было просрочок более 30 дней и банк подтвердил платежеспособность должника.

Изменения вступят в силу с 1 января 2025 года, что дает банкам время для адаптации.

Какое влияние на банковскую систему имеют NPL

Большая часть неработающих кредитов негативно влияет в целом на банковскую систему. Банки недополучают доход и теряют деньги. Убытки, которые банки могут понести от окончательно неработающего портфеля, повлияют на капитал финучреждений. Поскольку государство владеет 53,3% чистых активов банковского сектора, это может привести к расходам бюджета на докапитализацию государственных банков.

Как отмечал генеральный директор финкомпании Activitis Павел Матияш, для оптимизации ситуации с неработающими кредитами важно провести подробный аудит проблемного портфеля. Если кредиты окончательно безнадежны и не подлежат возврату, следует принять обоснованное решение по их списанию, поскольку это позволит банкам освободить резервы, сформированные почти под 100% суммы этих кредитов.