Частка проблемних кредитів в Україні знизилася до 35%, але їх обсяг зростає

За даними Національного банку України, станом на 1 червня 2024 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України знизилася до 35%. Це на 0,5 відсоткового пункту менше, ніж на початку травня 2024 року.

Про це повідомили у пресслужбі Нацбанку України.

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Водночас, обсяг непрацюючих кредитів за місяць збільшився на 993 мільйони гривень, сягнувши 421,193 мільярда гривень. Проте, загальний обсяг кредитів, наданих банками, продемонстрував значне зростання, збільшившись на 19,5 мільярда гривень.

Національний банк України нагадує, що до початку повномасштабної агресії Росії проти України, частка непрацюючих кредитів в українських банках демонструвала стабільну тенденцію до зниження з 2018 року, а саме з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, тоді як обсяг кредитів зростав.

Додамо, що частка непрацюючих кредитів у банківському секторі протягом січня-березня 2024 року скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року.

НБУ оновив підходи до непрацюючих активів

У травні, Національний банк України вніс зміни до нормативних документів, що стосуються визначення непрацюючих активів, з метою гармонізації з законодавством Європейського Союзу. Відтак, введено поняття "непрацюючі активи", яке включає не лише активи з ознакою дефолту, а й придбані або створені знецінені фінансові активи, а також реструктуризовані активи з повторною реструктуризацією або простроченням понад 30 днів.

Термін "непрацюючі активи" замінено на "дефолтні активи" у Положенні про визначення банками України розміру кредитного ризику.

Також, встановлено умови для припинення визнання активів непрацюючими та дефолтними, з особливою увагою до реструктуризованих активів. Для припинення визнання реструктуризованого активу непрацюючим необхідно, щоб пройшло щонайменше 365 днів з дати реструктуризації, не було прострочень понад 30 днів та банк підтвердив платоспроможність боржника.

Зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року, що дає банкам час для адаптації.

Який вплив на банківську систему мають NPL

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, яких банки можуть зазнати від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії Activitis Павло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід ухвалити обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.