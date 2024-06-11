Немає грошей, щоб погасити кредит: що робити у таких випадках та чи може допомогти банк

Частка непрацюючих кредитів продовжує скорочуватися, але досі залишається непомірно високою. Насамперед це пов'язано з викликами війни. Що робити позичальникам, якщо у них немає грошей для того, аби погасити заборгованість по кредиту та чи можуть допомогти самі банки – розбиралося Delo.ua.

За даними НБУ, частка непрацюючих кредитів в українському банківському секторі становить 35,5% станом на 1 травня 2024 року . І це на 0,5 відсоткових пунктів менше, якщо порівнювати з початком квітня.

Обсяг непрацюючих кредитів за місяць скоротився на 20,6 млн грн, водночас обсяг наданих банками кредитів зріс на 17,7 млрд грн.

Скільки в Україні непрацюючих кредитів

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему, адже банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Втім, зараз кількість неповернених кредитів потроху скорочується. Наприклад, якщо говорити про кредити видані фізичним особам (включно з ФОПами), тут показники NPL з початку року впав з 23,52% до 20,66% – з 56,5 млрд грн до 53,8 млрд грн .

Дані НБУ

За 2023 рік частка NPL становила 37,4%, тоді як у 2022 році вона перевищувала 38%. Тому загалом за минулий рік обсяг NPL скоротився на 9,7 млрд грн і зараз становить 422,4 млрд грн.

Нагадаємо, що до повномасштабного вторгнення частка непрацюючих кредитів в українських банках скорочувалася. Цей процес тривав з 2018 року, коли рівень NPL сягав 55%, і станом на 1 березня 2022 року цей показник знизився до 27%. Але після тривалого скорочення, частка NPL знову почала зростати з середини 2022 року.

Значною мірою, частка NPL зросла через війну. Руйнування майна, падіння рівня доходів та погіршення платоспроможності позичальників – все це впливає на кількість прострочених кредитів, адже у багатьох людей просто не залишилось коштів для того, аби погасити кредитну заборгованість.

Що робити боржникам

Ми розпитали банки про те, що робити клієнтам, якщо вони розуміють, що не можуть оплатити заборгованість по кредиту. У банках говорять, що такі ситуації – не рідкість, тому у них є розроблені програми для розв'язання таких питань.

У Ощадбанку розповідають, що вони готові до діалогу з клієнтами, аби обрати оптимальне рішення для реструктуризації кредитної заборгованості. Кожен запит банк аналізує окремо, та залежно від наданої клієнтом інформації, щодо його поточного фінансового стану, наявності документального підтвердження фінансових труднощів тощо.

В банку є декілька варіантів реструктуризації, а саме:

збільшення терміну кредиту;

перенесення дати платежу;

зменшення відсоткової ставки;

встановлення відсоткової ставки на рівні 0,01% тощо.

До того ж при реструктуризації кредитна історія клієнта не погіршується.

Євгенія Пальчиковська, керівник проєктів, Департамент з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ, зазначила, що це нормальна практика, коли відповідальні клієнти, розуміючи свій фінансовий стан, свої плани на майбутнє та інші фактори, звертаються до банку. Клієнтам пропонують кредитні канікули та реструктуризацію.

Кредитні канікули доступні тим клієнтам, в яких ще не виникла прострочена заборгованість. Це можливість знизити фінансове навантаження за рахунок зменшення обов’язкового платежу з 2.99% до 0,5%. В період дії канікул користування кредиткою – недоступне Євгенія Пальчиковська Керівник проєктів, Департамент з продуктів роздрібного бізнесу ПУМБ

Які проблеми можуть виникнути з простроченим кредитом

Юрій Мельничук, директор департаменту ризиків, член правління Юнекс Банку, каже, що ключове правило у таких випадках – не намагатися приховати проблему від банку, уникнути сплати заборгованості. Така поведінка ускладнює можливості для застосування програм реструктуризації або навіть перекредитування заборгованості в іншій фінансовій установі.

"Як тільки позичальник розуміє, що в нього складається ситуація, за якої сплата регулярного платежу неможлива, треба звернутися до кредитора та пояснити ситуацію. Слід бути готовим, що банк попросить підтвердити документально правдивість обставин, що заважають виконанню зобов’язань за кредитом. Наприклад, надати документ, який підтверджує звільнення, довідку з медичного закладу, якщо проблема виникла через тимчасову непрацездатність тощо. Не треба ставитися до таких запитів агресивно", – каже Мельничук.

Якщо виконанню зобов’язань за кредитом заважають об’єктивні тимчасові обставини, банк піде назустріч позичальнику та запропонує варіанти вирішення. Більшість банків мають в арсеналі вже готові програми реструктуризації заборгованості, кредитних канікул. А от спроби уникнути зобов’язань, розв'язати проблему залученням нової позики за високими ставками в МФО тощо з високою ймовірністю призведуть до додаткових труднощів. І це вже не кажучи про погіршення кредитної історії.

"До останньої українці здебільшого звикли ставитися зневажливо, не розуміючи усіх наслідків в майбутньому. Менше з тим, зіпсована кредитна історія надовго закриває для позичальника можливість отримати позики на комфортних ринкових умовах. Я розумію, що коли молода людина 20 років бере кредит на умовний iPhone, їй такі сентенції можуть здаватися абстрактними. Але вже незабаром в неї може постати питання отримання пільгового іпотечного кредиту, позики на придбання авто для молодої сім’ї та розв'язання інших важливих питань. Але через відносно скромний борг, що не був обслугований коректно, доступ до них буде надовго заблокований", – пояснив Мельничук.

Банкір додає, що зараз в Україні кредитний рейтинг не такий розповсюджений, як, наприклад, в США, де на нього орієнтуються, здаючи людині квартиру чи авто в оренду. Втім, українська банківська система й надалі буде рухатися цим шляхом, тому власній кредитній історії слід приділяти увагу.