Проблемних кредитів у I кварталі 2024 року знову поменшало: з чим це пов’язано

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі протягом січня-березня 2024 року скоротилася до 36.1% станом на 1 квітня. Це на 1,3 відсоткових пункта (в.п.) нижче показника на 1 січня 2024 року, йдеться у повідомленні Національного банку України.

Регулятор зазначає, що ключовим фактором скорочення частки NPL є зростання працюючого кредитного портфеля, який протягом трьох місяців 2024 року зріс на 34,6 мільярда гривень, або на 3,1%.

У свою чергу обсяг проблемних кредитів за перший квартал року скоротився на 2 мільярди гривень - до 420,3 мільярда гривень. Нацбанк це пов’язує передусім зі списанням непрацюючих роздрібних кредитів банками з українським приватним капіталом.

“Портфель чистих гривневих корпоративних кредитів зростає три квартали поспіль, зокрема поза межами державних програм, завдяки пожвавленню попиту на гривневі кредити внаслідок відновлення бізнес-активності. Зростають роздрібні незабезпечені споживчі та іпотечні позики”, - йдеться у повідомленні НБУ.

Зауважимо, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка непрацюючих кредитів в українських банках стало скорочувалася: з 55% у 2018 році до 27% станом на 1 березня 2022 року.

Як війна вплинула на частку проблемних кредитів

Із початком повномасштабної війни виникли складнощі із поверненням боргів у багатьох галузях, тому частка непрацюючих кредитів почала зростати. Так, станом на 1 вересня 2022 року NPL становила 30,8% порівняно 30,0% на 1 серпня. Таким чином, обсяг непрацюючих кредитів лише за серпень зріс на 5 мільярдів гривень - до 368,6 мільярда гривень.

Уже за перший квартал 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України становила 38,8% та зросла на 0,7 в. п. порівняно з 38,1% на 1 січня. Обсяг непрацюючих кредитів за квартал виріс на 2 мільярди гривень до 434 мільярдів гривень.

Разом з тим, протягом останніх кількох місяців частка непрацюючих кредитів почала поступово знижуватися. Станом на 1 грудня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) в банківському секторі склала 37%, що на 0,7 в. п. нижче порівняно із показниками станом на 1 листопада того ж року.

У листопаді 2023 року частка NPL склала 37,7%, що на 0,2 в.п. менше, ніж станом на 1 жовтня, а сума наданих банками кредитів збільшилася на 12,3 млрд гривень.

Експерти прогнозують, що у 2024 році частка прострочених кредитів буде й надалі зменшуватися: трохи більшими темпами у держбанках, оскільки в них базова ситуація набагато гірша. Загалом же, за оцінками фахівців, розвиток кредитування у 2024 році напряму залежатиме від стану економіки.

Який вплив на банківську систему мають NPL

Велика частка непрацюючих кредитів негативно впливає загалом на банківську систему. Банки недоотримують дохід та втрачають кошти. Збитки, яких банки можуть зазнати від остаточно непрацюючого портфелю, вплинуть на капітал фінустанов. Оскільки держава володіє 53,3% чистих активів банківського сектору, це може призвести до витрат бюджету на докапіталізацію державних банків.

Як зазначав генеральний директор фінкомпанії Activitis Павло Матіяш, для оптимізації ситуації з непрацюючими кредитами важливо провести детальний аудит проблемного портфелю. Якщо кредити є остаточно безнадійними та не підлягають поверненню, слід ухвалити обґрунтоване рішення щодо їх списання, оскільки це дозволить банкам звільнити резерви, що були сформовані майже під 100% суми цих кредитів.

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