У березні банки видали кредитів під держгарантії на майже 4 млрд грн

У межах підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 35 069 кредитів на загальну суму 111,8 мільярда гривень. Про це свідчать дані Міністерства фінансів України.

При цьому у березні укладено 1 037 кредитних договорів на суму понад 3,9 мільярда гривень із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 2,1 мільярда гривень. Для порівняння, у березні 2022 року було укладено 328 кредитних договорів на суму 941 мільйон гривень. Таким чином, за два роки обсяги виданих під держгарантії кредитів зросли майже на чверть.

Зазначається, що станом на 1 квітня 29 банків-кредиторів обслуговують 18 001 кредит на суму 63,8 мільярда гривень. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 28,9 мільярда гривень. Це близько 66% від загального ліміту наданих гарантій.

За кількістю кредитів, які наразі обслуговуються на портфельній основі, традиційно лідирує ПриватБанк – 11747 кредитів на загальну суму 19,4 мільярда гривень, що становить 55% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку.

Другим за кількістю таких кредитів залишається Ощадбанк – на нього припадає 2998 кредитів на загальну суму 11,6 мільярда гривень (відповідно, 89% від ліміту).

Інфографіка: Міністерство фінансів України

Щодо розподілу за регіонами, то найбільший обсяг кредитів обслуговується у Києві (2 021 кредит на 7,2 мільярда гривень), далі в лідерах Дніпропетровська, Львівська та Київська області. Водночас найменший обсяг кредитів обслуговується в Луганській, Донецькій та Херсонській областях.

За видами економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, обслуговуються у таких сферах:

сільське господарство – 4 766 кредитів на загальну суму 28,6 мільярда гривень;

оптова та роздрібна торгівля, ремонт транспортних засобів – 7 627 кредитів на 16,6 мільярда гривень;

переробна промисловість – 2 727 кредитів на 12,5 мільярда гривень;

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність –1 070 кредитів на 2,3 мільярда гривень;

будівництво – 429 кредитів на 1,4 мільярда гривень.

Що передбачає програма кредитування

Зауважимо, що програма кредитування з покриттям державними гарантіями на портфельній основі передбачає можливість для ММСП (мікро-, малі та середні підприємства) взяти кредит під державні гарантії, які покривають до 70% зобов’язань позичальника.

За рахунок державних гарантій на портфельній основі, банки-учасники мають можливість самостійно формувати портфель кредитів, зобов'язання за якими частково забезпечуються державною гарантією на портфельній основі (до 50% зобов'язань з основного боргу за портфелем кредитів та до 70% - за кожним окремим кредитом).

Програма впроваджується Міністерством фінансів і державним Укрексімбанком через мережу банків-партнерів. Вона розрахована на підприємців, які не можуть взяти “звичайний” кредит через брак застави або ж відсутність кредитної історії. Позику може отримати представник мікро-, малого чи середнього бізнесу з річним доходом, що не перевищує еквівалент 50 мільйонів євро, де працюють не більше 250 людей.

Банки прогнозують підвищення якості кредитного портфеля

Зауважимо, що вітчизняні банки очікують зростання обсягів кредитування бізнесу й населення впродовж наступних 12 місяців та вперше з початку повномасштабного вторгнення прогнозують підвищення якості кредитного портфеля. Зокрема, уже у I кварталі 2024 року НБУ фіксує поліпшення оцінок стосовно основних показників кредитування.

За даними Національного банку України, наразі найбільший інтерес бізнесу – до позик МСП, довгострокових і гривневих кредитів. При цьому, як повідомляють у регуляторі, попит населення на позики стимулювали кращі споживчі настрої.

Крім того, банки, які відзначили приріст попиту на іпотеку, назвали додатковими факторами ліпші перспективи ринку нерухомості та зменшення кредитування іншими банками. Надалі банки очікують зростання попиту населення на споживчі кредити, водночас попит на іпотеку не зміниться.

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