У першому кварталі аграрії отримали на розвиток господарств 36 млрд кредитних коштів

З початку 2024 року агропромисловий сектор України значно зміцнив свої позиції, отримавши 36,1 млрд гривень банківських кредитів на розвиток господарств.

Про це повідомили у Мінагрополітики.

За державною програмою "Доступні кредити 5-7-9", яка спрямована на підтримку мікро-, малого та середнього бізнесу, фінансування здійснено для 3 222 аграрних господарств на суму 14,5 млрд гривень.

Найбільші суми кредитів залучили аграрії таких областей:

Київська - 11,6 млрд грн для 515 підприємств

Тернопільська - 2,28 млрд грн для 221 підприємства

Кіровоградська - 2,2 млрд грн для 681 підприємства

Львівська - 2,2 млрд грн для 334 підприємств

Дніпропетровська - 1,98 млрд грн для 409 підприємств

За програмою "Доступні кредити 5-7-9" найбільше фінансування отримали аграрії Київської (1,7 млрд грн), Кіровоградської (1,5 млрд грн), Вінницької (1,3 млрд грн) та Харківської (1,3 млрд грн) областей.

У відомстві додали, що така можливість пільгового кредитування агровиробників стала доступною завдяки підтримці Світового банку в рамках "Екстреного проекту надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)". Аграрії можуть отримати кредит до 90 млн грн під 5-9% річних.

Які державні програми підтримки доступні для фермерів

Цього року уряд розширив перелік програм для підтримки аграріїв. Загалом у 2024 році є такі програми з підтримки сільськогосподарських виробників:

"Доступні кредити 5-7-9". Агровиробники можуть отримати кредит до 90 млн грн, а підприємства з переробки – до 150 млн грн.

Підприємці, які обробляють до 500 га, можуть отримати гарантію на кредит через Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом.

Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві. Згідно з програмою, виробник може зменшити заставу під кредит вдвічі. Ця програма також важлива для аграріїв, які займаються садівництвом. Гранти на розвиток садів і теплиць - до 7 млн гривень або 10 млн гривень відповідно. Гроші після затвердження проєкту виплачують протягом місяця.

Компенсація до 50% вартості відновлення та будівництва меліоративних систем. Це стосується прокладки труб, водовідведення, дощувального обладнання. Програма актуальна для фермерів, що займаються насінництвом, садівництвом та вирощуванням овочів. В Держбюджеті на 2024 рік закладено 200 млн грн.

Компенсація вартості вітчизняної сільськогосподарської техніки – до 25%. Програма запрацює в квітні 2024 року.

Окрім цього, малі фермерські господарства площею до 120 гектарів, які знаходяться на деокупованих територіях та в громадах, де відбувалися бойові дії, зможуть отримати фінансову підтримку у розмірі 8 тисяч гривень на гектар.

Окрім державної допомоги, фермерам допомагають і закордонні партнери. В кінці минулого року Японія передала Україні $390 млн у рамках проєктів Світового банку INSPIRE та ARISE. Також у березні до державного бюджету України надійшла позика обсягом $230 млн від уряду Японії в рамках проєкту Світового банку "Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України (ARISE)".

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