Японія передала Україні $390 млн у рамках проєктів Світового банку INSPIRE та ARISE

До державного бюджету України надійшло близько $390 млн від Японії у рамках проєктів, що націлені на соціальний захист і відновлення сільського господарства.

Обирайте найкращі банки, страхові компанії, МФО та платіжні системи! До 15 лютого беріть участь у онлайн голосуванні рейтингу “ТопФінанс” та визначте своїх фаворитів разом з Delo.ua та журналом “ТОП100: рейтинг найбільших” Проголосувати

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Згідно з повідомленням, фінансова допомога Японії у січні передбачає грантову частину коштів на суму $89,8 млн у межах проєкту "Екстрений проект надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України" (ARISE) та частини коштів позики обсягом $300 млн в межах проєкту "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

"Вдячний Світовому банку та Уряду Японії за потужну фінансову підтримку України", - заявив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Він додав, що залучені кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги.

"Надходження такого фінансування є вагомим внеском у забезпечення наших громадян необхідними послугами, що є критично важливими в умовах війни", - підкреслив голова міністерства.

Його заступниця Ольга Зикова додала, що злагоджена та активна співпраця Урядів України та Японії зі Світовим банком вкотре забезпечує залучення необхідних коштів на проекти соціальної допомоги та відновлення.

Про проєкти INSPIRE і ARISE

Проєкт INSPIRE фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі $1,2 млрд із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (ADVANCE Ukraine), за підтримки Уряду Японії. Його метою є забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни, а також посилення адаптивності системи соціальної підтримки для ефективного реагування на виклики сьогодення та у майбутньому.

Проєкт ARISE націлений на підтримку доступу сільгоспвиробників до фінансування через пільгове кредитування та гранти.

Нагадаємо, у грудні 2023 року Україна отримала від Японії $950 млн на відновлення та соціальний захист. Це фінансування відбулося у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (HOPE) та "Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності" (INSPIRE).

Фото: ua.depositphotos.com