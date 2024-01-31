Япония передала Украине $390 млн в рамках проектов Всемирного банка INSPIRE и ARISE

В государственный бюджет Украины поступило около $390 млн от Японии в рамках проектов, направленных на социальную защиту и восстановление сельского хозяйства.

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Согласно сообщению, финансовая помощь Японии в январе предусматривает грантовую часть средств на сумму $89,8 млн в рамках проекта "Экстренный проект предоставления инклюзивной поддержки для восстановления сельского хозяйства Украины" (ARISE) и части средств займа в объеме $300 млн в рамках проекта "Инвестиции в социальная защита для повышения охвата, устойчивости и эффективности» (INSPIRE).

"Благодарен Всемирному банку и Правительству Японии за мощную финансовую поддержку Украины", - заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Он добавил, что привлеченные средства будут направлены для возмещения расходов госбюджета Украины на приоритетные нужды, в частности, в сфере восстановления и социальной помощи.

"Поступление такого финансирования является весомым вкладом в обеспечение наших граждан необходимыми услугами, которые являются критически важными в условиях войны", - подчеркнул глава министерства.

Его заместитель Ольга Зыкова добавила, что слаженное и активное сотрудничество Правительств Украины и Японии со Всемирным банком в очередной раз обеспечивает привлечение необходимых средств на проекты социальной помощи и восстановления.

О проектах INSPIRE и ARISE

Проект INSPIRE финансируется за счет займа Всемирного банка в размере $1,2 млрд из целевого фонда по предоставлению необходимой кредитной поддержки Украине (ADVANCE Ukraine), при поддержке правительства Японии. Его целью является обеспечение социальной защиты уязвимых слоев населения во время и после войны, а также усиление адаптивности системы социальной поддержки для эффективного реагирования на сегодняшние вызовы и в будущем.

Проект ARISE нацелен на поддержку доступа сельхозпроизводителей к финансированию через льготное кредитование и гранты.

Напомним, в декабре 2023 года Украина получила от Японии $950 млн на восстановление и социальную защиту. Это финансирование произошло в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей" (HOPE) и "Инвестиции в социальную защиту для повышения охвата, устойчивости и эффективности" (INSPIRE).

Фото: ua.depositphotos.com