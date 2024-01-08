Обеспечит энергоснабжение более 6 млн украинцев: Япония передаст Украине партию энергооборудования

Япония передаст Украине 7 высоковольтных автотрансформаторов и 5 газовых турбин, чтобы обеспечить энергией, в том числе районы, в которых РФ прицельными ударами повредила энергетическую инфраструктуру.

Об этом сообщает Министерство энергетики Украины.

Отмечается, что автотрансформаторы были закуплены за средства ЕБРР, а благодаря усилиям Японии и Программы развития ООН Украины (UNDP) это крупногабаритное энергетическое оборудование будет доставлено в Украину.

Газовые турбины, приобретенные Японией, Украина получит при посредничестве и значительном содействии UNDP и Японскому агентству международного сотрудничества (JICA).

Как сообщают в Минэнерго, предоставленное Японией оборудование позволит обеспечить бесперебойное энергоснабжение более 6 миллионов украинцев, в том числе в районах, пострадавших от прицельных российских атак на объекты энергетической инфраструктуры.

Это оборудование отвечает приоритетам Украины в децентрализации и "зеленом" переходе энергетического сектора. Кроме того, установка автотрансформаторов, оборудование, которое враг разрушал чуть ли не чаще, усиливает устойчивость энергосистемы.

"Поддержка Японии и коллег из UNDP очень важна для нас в эти сложные времена. Мы не только совместно реализуем проекты, которые помогают нашей энергосистеме выстоять сейчас, но и имеем значительные планы для сотрудничества и развития будущего энергосектора Украины", - отметил министр энергетики Герман Галущенко на встрече с министерством иностранных дел Японии Йоко Камиковой.

Японская чиновница, в свою очередь, анонсировала предоставление Украине еще двух трансформаторов.

"Правительство Японии желает быть надежным партнером Украины в эти сложные времена. Мы планируем в ближайшее время объявить о предоставлении еще двух дополнительных автотрансформаторов через UNDP для эффективной и бесперебойной работы сети", - подчеркнула Йоко Камикава.

Как отмечают в Минэнерго, кроме газовых турбин и автотрансформаторов, правительство Японии и UNDP уже предоставили 1200 генераторов и 1000 блоков питания государственным учреждениям и аварийно-спасательным службам Украины, а также 500 генераторов и 6 мобильных транспортных средств электроснабжения через JICA.

Напомним, ранее Азербайджан направил Украине 20 грузовиков с помощью энергосистемы, включающей электрические кабели и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Общая стоимость этой третьей партии помощи от азербайджанских партнеров составляет 7,6 миллионов долларов.