Азербайджан передал Украине помощь для поддержки энергосистемы

Азербайджан направил Украине 20 грузовиков с помощью энергосистемы, включающей электрические кабели и 6 комплектов трансформаторных пунктов. Общая стоимость этой третьей партии помощи от азербайджанских партнеров составляет 7,6 миллионов долларов.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

"Быстрое и качественное восстановление энергетического оборудования во время войны – вызов для наших энергетиков. Но благодаря нашим партнерам мы можем оперативно восстанавливать поврежденные объекты, тем самым укрепляя нашу энергетическую безопасность", – отметил министр энергетики Украины Герман Галущенко.

Министерство отмечает, что первая партия помощи, включавшая силовые трансформаторы и электростанции резервного питания, уже распределена среди энергетических компаний в регионах, наиболее пострадавших от российских вражеских атак. Помощь поступила в различные области и города компаний в системе распределения электроэнергии и сектора добычи.

Вторая партия в 37 грузов будет распределена в ближайшее время и включает силовые, масляные трансформаторы, электротрансформаторные, комплектные подстанции, шкафы высокого напряжения, провода, кабели и другие комплектующие для работы компаний топливно-энергетического комплекса.

В общей сложности по соглашению предусмотрено четыре этапа отправки грузов, которые должны поступить в Украину до конца января 2024 года.

Несмотря на многочисленные ремонты, энергосистема все равно слабая

Добавим, чтобы обеспечить большую устойчивость украинской энергосистемы этого зимнего периода, необходимо вывести из ремонтов как можно больше энергоблоков электростанций и увеличить объемы коммерческого электроснабжения.

Напомним, в результате многочисленных обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения пострадала половина всей энергосистемы Украины. Некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению. Энергетики сделали все возможное, чтобы подготовиться к отопительному сезону. Особое внимание уделялось защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны будущими обстрелами.

В Украине восстановили лишь те объекты, которые получили малейшие повреждения, несколько энергоблоков также отремонтировали лишь частично. Главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций в дома людей.

В "Укрэнерго" и Минэнерго призвали население бережливо потреблять электроэнергию во избежание дефицита в энергосистеме.

По состоянию на 13 декабря из-за боевых действий и непогоды обесточены 692 населенных пункта, после ракетной атаки на столицу без света остаются 35 частных домов.