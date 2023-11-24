Из-за прошлогодних повреждений украинские ТЭС производят треть энергии от довоенных объемов

С наступлением зимних холодов по всей Украине растет обеспокоенность, что Россия скоро возобновит широкомасштабные атаки на энергосеть, повторяя прошлогоднюю тактику. При этом сейчас украинские теплоэлектростанции произведут лишь 4,5 гигаватт электроэнергии, что составляет треть довоенного производства.

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Об этом пишет The New York Times.

В то время как основная часть электроэнергии в стране производится атомной энергией, ситуация для тепловых электростанций, работающих на угле или газе, выглядит особенно печальной, поскольку они являются ключевым элементом энергетического баланса Украины для удовлетворения спроса в периоды пикового потребления, говорят эксперты.

По данным ООН, в прошлом году в результате российских ударов повреждены все теплоэлектростанции Украины. Несколько экспертов сказали в интервью, что ремонтные работы затягиваются, частично из-за того, что Украине трудно найти инвесторов, готовых финансировать станции, сильно загрязняющие окружающую среду.

Украинские власти отказались предоставить подробные данные о текущем состоянии энергосети, заявив, что это конфиденциальная информация в военное время. Но эксперты говорят, что ситуация лишь незначительно улучшилась по сравнению с прошлой весной, когда начались активные ремонты на электростанциях.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что власти инвестировали более 10 миллиардов гривен, или около 280 миллионов долларов, чтобы отремонтировать все, что могло, до наступления очередной зимы. Но, как и другие чиновники, он признал, что быстро вернуться к довоенному уровню невозможно.

При этом, в Украине не осталось ни одной тепловой или гидроэлектростанции, которую не обстреляла бы Россия.

Энергосистема слабее, чем была год назад

Ссылаясь на украинских экспертов издание пишет, что энергетическая система более хрупкая, чем была год назад: электростанции и подстанции все еще не восстановлены после прошлогодних нападений России, также нехватка критического оборудования, особенно трансформаторов.

"С тех пор мало что изменилось. Мы в гораздо хуже ситуации, чем в прошлом году", – сказала в интервью Виктория Войцицкая, бывший депутат и старший член энергетического комитета Верховной Рады Украины.

Заместитель председателя энергетического комитета ВРУ Алексей Кучеренко также заявил, что полноценно восстановить энергетические объекты менее чем через год невозможно.

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что в стране восстановили лишь те объекты, которые получили малейшие повреждения, несколько энергоблоков также отремонтировали лишь частично.

Главной проблемой является поиск трансформаторов, которые передают электроэнергию от электростанций в дома людей, сказал он. По данным ООН, минувшей зимой Россия повредила или уничтожила почти половину украинских высоковольтных трансформаторов.

Глава энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко предполагает, что эта зима станет тяжелее, чем прошла, из-за вероятных массированных обстрелов энергосистемы русскими войсками. Тем не менее, он подчеркивает, что и военные, и энергетики готовы реагировать на эту угрозу.

В то же время Украина готовится к возможным обстрелам. Украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.

Добавим, что в результате прошлогодних обстрелов пострадала половина всей энергосистемы Украины.