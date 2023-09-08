Украина готовит ПВО к новым зимним атакам РФ по энергосети

Украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.

Опануйте дієві стратегії управління талантами від HR-фахівців з Київстар, ОККО, МХП, Favbet та ще 15+ компаній. 14 вересня на HR Wisdom Summit дізнайтеся, як наймати цінних фахівців в умовах кадрового голоду, мотивувати співробітників та використовувати інновації для зростання компанії! Забронювати участь

Об этом пишет Reuters.

Почти половина энергетической системы Украины была повреждена российскими атаками минувшей зимой, когда Москва нанесла удары по электростанциям и трансформаторам крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства Shahed.

Угроза атак на сети остается очень высокой, особенно после того, как стало известно, что Москва создала собственные предприятия по производству штурмовых беспилотников на базе Шахед-136.

Вадим Скибицкий, сотрудник украинской разведки, заявил на прошлой неделе, что Москва может начать использовать больше "Шахедов" рядом с ракетами, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, представив ряд целей.

По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или начале октября.

"Мы понимаем, что враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике", – заявил Reuters командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.

Уже в июле стало известно, что российская разведка использует разные виды разведки, в том числе и космическую, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские объекты энергетики и лучше определить расположение критических объектов, влияющих на энергосистему Украины.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве также ожидают, что россияне будут проводить такие же масштабные обстрелы энергосистемы, как в прошлом отопительном сезоне.