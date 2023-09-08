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Украина готовит ПВО к новым зимним атакам РФ по энергосети
Украинские экипажи противовоздушной обороны прибегают к новейшим и улучшенным системам вооружения, пытаясь предотвратить повторение прошлогоднего сценария, когда Украина погрузилась в темноту после российских ракетных атак по энергосистеме.
Об этом пишет Reuters.
Почти половина энергетической системы Украины была повреждена российскими атаками минувшей зимой, когда Москва нанесла удары по электростанциям и трансформаторам крылатыми ракетами и беспилотниками иранского производства Shahed.
Угроза атак на сети остается очень высокой, особенно после того, как стало известно, что Москва создала собственные предприятия по производству штурмовых беспилотников на базе Шахед-136.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Вадим Скибицкий, сотрудник украинской разведки, заявил на прошлой неделе, что Москва может начать использовать больше "Шахедов" рядом с ракетами, чтобы ввести в заблуждение украинскую противовоздушную оборону, представив ряд целей.
По его словам, российские атаки на энергетическую инфраструктуру могут начаться в конце сентября или начале октября.
"Мы понимаем, что враг не оставил своих преступных намерений поразить объекты критической инфраструктуры и нанести ущерб Украине и ее экономике", – заявил Reuters командующий Объединенными силами ВСУ генерал Сергей Наев.
Уже в июле стало известно, что российская разведка использует разные виды разведки, в том числе и космическую, чтобы выяснить, в каком состоянии находятся украинские объекты энергетики и лучше определить расположение критических объектов, влияющих на энергосистему Украины.
Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве также ожидают, что россияне будут проводить такие же масштабные обстрелы энергосистемы, как в прошлом отопительном сезоне.