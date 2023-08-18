В "Укрэнерго" уверены, что украинская энергосистема выдержит будущую зиму

Магистральная сеть "Укрэнерго" восстанавливается очень быстрыми темпами и энергетики делают все возможное, чтобы подготовиться к предстоящему отопительному сезону. В настоящее время уже выполнено от 60% до 80%, в зависимости от типа энергообъектов.

Об этом рассказал глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий на брифинге во Львове.

По его словам, особое внимание уделяется защите оборудования и координации действий властей, энергетиков и потребителей во время чрезвычайных ситуаций, которые могут быть вызваны грядущими обстрелами.

"Мы не обещаем легкой зимы, но точно уверены, что украинская энергосистема выстоит. У нас будет более плотная система ПВО, чем по состоянию на октябрь-сентябрь прошлого года – это плюс. Мы имеем уникальный опыт борьбы с массированными ракетными и дроновыми атаками, имеем опыт балансировка системы в таких экстремальных условиях. Это второй плюс", - считает Кудрицкий.

По его словам, следующий отопительный сезон будет начинаться с меньшим запасом прочности в энергосистеме, чем в прошлом, поскольку восстановить на 100% все поврежденные объекты за несколько месяцев невозможно.

Он добавил, что в прошлом году "Укрэнерго" получило от Западных партнеров около 1 млрд долларов на восстановление украинской энергосистемы.

Обстрелы энергосистемы Украины: будет ли отключение света

Что касается почасовых отключений света прошедших зиму, то Кудрицкий не стал опровергать такую возможность и в этом году. Однако все будет зависеть от масштабов обстрелов и того, насколько сильно будет повреждена энергосеть Украины.

Если РФ не будет атаковать энергообъекты, то энергосистема способна будет зимой покрыть потребление населения и отключение света в таком случае не прогнозируется.

С начала октября прошлого года и до середины зимы Россия обстреливала энергетическую систему Украины. 28 ноября седьмой массированный ракетный удар россиян по энергетическим объектам завершился аварийной остановкой всех ядерных реакторов страны – это привело к первому в истории Украины блекауту.

Половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения, некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.

Министр энергетики Герман Галущенко сказал, что в министерстве также ожидают, что россияне будут проводить такие же масштабные обстрелы энергосистемы, как в прошлом отопительном сезоне.

Заметим, РФ вновь начала использовать разные виды разведки, в том числе и космическую, чтобы выяснить в каком состоянии находятся украинские объекты энергетики и лучше определить расположение критических объектов, влияющих на энергосистему Украины.