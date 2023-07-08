В результате обстрелов РФ пострадала половина энергосистемы Украины - Минэнерго

Половина всей энергосистемы Украины пострадала в результате обстрелов российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения, некоторые объекты уничтожены и не подлежат восстановлению.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в эфире телемарафона.

"Когда мы говорим о потерях, то 50% всей энергосистемы - это и генерация, и система передачи - попали под обстрелы россиян. На самом деле мы говорим, что у нас верифицировано 271 попадание разного рода", - отметил он.

Министр напомнил, что с 10 октября 2022 года по 9 марта 2023 года украинская энергетика находилась под ежедневными российскими обстрелами.

По его словам, есть объекты, которые уничтожены полностью и не подлежат восстановлению.

В то же время, украинские энергетики уже начали самую масштабную ремонтную кампанию за всю историю Украины, поскольку стоит задача максимально восстановиться к началу отопительного сезона.

Галущенко добавил, что Всемирный банк оценил убытки украинской энергетики в 11 млрд долларов США, однако подчеркнул, что эта цифра не является статичной, обстрелы продолжаются и сумма уже больше.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.