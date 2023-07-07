Рекордное потребление электроэнергии. Стало известно, планируют ли сейчас отключать свет в Украине

Стабилизационные отключения электроэнергии в Украине пока не планируются, однако иногда могут происходить аварийные. Об этом 7 июля сообщил гендиректор энергетической компании Yasno Сергей Коваленко.

Он отметил, что аварийные отключения были, в частности, 6 июля после грозы в Киеве.

По словам Коваленко, в настоящее время генерации электроэнергии хватает, хотя в пиковые часы происходит импорт из Словакии и Молдовы.

"Сейчас все же лучше не проверять систему на гибкость", – добавил он.

Потребление электроэнергии выросло: в чем причина

Несколько дней назад "Укрэнерго" сообщило, что из-за повышения температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы выросло.

А вчера, 6 июля, в энергосистеме зафиксировали рекордное потребление электроэнергии с начала лета. Этот показатель был на 7% выше, чем в самый жаркий день лета 2022 года и на 14% больше, чем в четверг 30 июня.

"Такой рост равен производственной мощности почти двух атомных энергоблоков", – объясняли в "Укрэнерго".

В компании отметили, что рост потребления существенно вырос прежде всего из-за активного использования кондиционеров.

Поэтому в период с 16:00 до 23:00 украинцев просят меньше пользоваться кондиционерами и мощными электроприборами, а также не включать их одновременно, особенно в вечерние часы. Энергоемкое потребление призывают переносить на другие часы суток.