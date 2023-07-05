В "Укрэнерго" сообщили о росте нагрузки на энергосистему: просят сократить потребление с 16:00

Из-за повышения температуры воздуха потребление в энергосистеме в вечерние часы 4 июля увеличилось на 9% по сравнению с аналогичным периодом в будние дни на прошлой неделе. Украинцев просят сократить потребление с 16:00 до 23:00.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

Как отмечается, из-за жары увеличивается использование кондиционеров, что приводит к росту потребления электроэнергии. В то же время идет ремонтная кампания на многих тепловых и гидроэлектростанциях, а также на нескольких атомных энергоблоках. Поэтому объем доступных мощностей в энергосистеме для производства электроэнергии ограничен.

Также изменился период максимального потребления в течение суток. Если еще на прошлой неделе вечерний пик приходился на 19:00-22:00, то с понедельника нагрузка на энергосистему ощущается с 16:00 до 23:00.

"Чтобы дать энергосистеме возможность восстановиться и облегчить балансировку, необходимо уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы суток с 16:00 до 23:00. Пожалуйста, переносите использование мощной техники с вечерних часов на другие часы суток или на ночь, не включайте несколько мощных приборов одновременно ", – говорится в сообщении.

Также в "Укрэнерго" сообщили, что производства электроэнергии достаточно для обеспечения потребностей потребителей. Вышел из планового ремонта один из атомных энергоблоков, что добавило мощности в энергосистеме.

Напомним, председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщал, что компания активно работает над восстановлением поврежденной энергетической инфраструктуры, вызванной российскими обстрелами. Уже выполнено около 50-60% от запланированного объема работ на сетях компании.

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