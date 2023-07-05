В "Укренерго" повідомили про зростання навантаження на енергосистему: просять скоротити споживання із 16:00

Через підвищення температури повітря споживання в енергосистемі у вечірні години 4 липня збільшилося на 9% у порівнянні з аналогічним періодом у будні дні минулого тижня. Українців просять скоротити споживання з 16.00 до 23:00.

Про це повідомляє НЕК "Укренерго".

Як зазначається, через спеку збільшується використання кондиціонерів, що призводить до зростання споживання електроенергії. Водночас триває ремонтна кампанія на багатьох теплових та гідроелектростанціях, а також на кількох атомних енергоблоках. Тому обсяг доступних потужностей в енергосистемі для виробництва електроенергії обмежений.

Також змінився період максимально споживання протягом доби. Якщо ще минулого тижня вечірній пік припадав на 19:00 – 22:00, то з понеділка навантаження на енергосистему відчувається з 16:00 до 23:00.

"Щоб дати енергосистемі можливість відновитися та полегшити балансування необхідно зменшити споживання електроенергії у вечірні години доби з 16:00 до 23:00. Будь ласка, переносьте використання потужної техніки з вечірніх годин на інші години доби або на ніч, не вмикайте кілька потужних приладів одночасно", - йдеться у повідомленні.

Також в "Укренерго" повідомили, що наразі виробництва електроенергії достатньо для забезпечення потреб споживачів. Вийшов з планового ремонту один з атомних енергоблоків, що додало потужності в енергосистемі.

Нагадаємо, голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомляв, що компанія активно працює над відновленням пошкодженої енергетичної інфраструктури, спричиненої російськими обстрілами. Вже виконано близько 50-60% запланованого обсягу робіт на мережах компанії.

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