Ситуація на ЗАЕС стабільна: Укргідрометцентр опублікував дані щодо радіаційного фону

Станом на ранок середи, 5 липня, радіаційна ситуація в Україні знаходиться в своїх звичних межах, зокрема і в Запорізькій області.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На пунктах спостереження радіометричної мережі в 30км зоні навколо Запорізької АЕС радіаційний фон зафіксований в межах норми. Стабільна ситуація також навколо Рівненської, Хмельницької та Південноукраїнської АЕС.

"Це свідчить не тільки про відсутність нових аварійних ситуацій на ядерно небезпечних об’єктах України, а й про відсутність транскордонного перенесення через територію України радіоактивно забруднених повітряних мас, здатних змінити природний радіаційний фон", — пояснили фахівці.

За останню добу вплив викидів від діяльності українських АЕС на навколишнє середовище в Укргідрометцентрі класифікують як "зникаючи малий".

Найгірша ситуація з радіацією залишається в Чорнобильській зоні, але й там рівень в межах норми.

"Додаткове опромінення населення України внаслідок роботи АЕС було значно нижчим від допустимих рівнів, визначених санітарно-гігієнічними регламентами відповідно до чинних нормативно-правових актів з радіаційної безпеки (НРБ-97 та ін.)", — підсумували в Укргідрометцентрі.

Запорізька АЕС: що плануюють росіяни

Президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що, за інформацією розвідки, РФ готує теракт на Запорізькій АЕС. Загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

25 чеврня окупанти завершили підготовку до теракту. Через загрозу жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.