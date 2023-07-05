В ISW розповіли, чи зможе РФ влаштувати масштабну ядерну катастрофу на ЗАЕС

Можливі провокації РФ на Запорізькій атомній електростанції, в яких вона сподівається звинуватити Україну, не здатні спричинити масовий викид радіації, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримати значні пошкодження.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що російські та українські офіційні особи загострили свою риторику навколо ситуації на ЗАЕС 4 липня, але Росія зосереджена на звинуваченнях України, включаючи створення умов для можливої фальшивої атаки.

Генштаб ЗСУ 4 липня повідомив, що українські офіційні особи почали підготовку до можливої російської провокації на ЗАЕС "найближчим часом" і попередив, що російські сили розмістили предмети, "схожі на вибухові пристрої" на зовнішніх дахах третього та четвертого блоків ЗАЕС, щоб звинувачувати Україну в пошкодженні цих територій начебто через обстріли.

Президент України Володимир Зеленський повторив цю заяву у своєму нічному зверненні 4 липня, а інші українські військові джерела попередили про можливі російські провокації на ЗАЕС.

В ISW вважають, що на даний момент Росія навряд чи спричинить радіаційний інцидент на ЗАЕС.

"Малоймовірно, що обмежений російський саботаж на ЗАЕС, в якому Росія сподівається звинуватити Україну, зможе спричинити масовий радіаційний інцидент, оскільки реактори ЗАЕС були сконструйовані таким чином, щоб витримувати значні пошкодження", - підкреслюють аналітики.

Українські військові джерела повторили цю оцінку та зазначили, що навіть якщо ймовірні вибухові пристрої здетонують, пошкодження не зашкодять реактору, а радше створять помилкове враження, що українські сили обстріляли реактори.

Радник голови російського оператора атомної енергетики "Росенергоатом" Ренат Карчаа 4 липня також заявив, що Україна планує завдати удару по ЗАЕС у ніч з 4 на 5 липня.

"Такі провокаційні заяви Росії і можливість інциденту на АЕС, ймовірно, є частиною російської широкомасштабної інформаційної операції, спрямованої на звинувачення України в безвідповідальності на ЗАЕС перед майбутнім самітом НАТО та відмову українських сил від проведення контрнаступальних дій на окупованій Запорізькій області", - констатували в ISW.

Зауважимо, президент Володимир Зеленський 22 червня заявив, що розвідка та Служба безпеки України мають інформацію та докази підготовки РФ до теракту на Запорізькій атомній електростанції. Пізніше він розповідав, що загарбники замінували станцію, щоб у випадку її передачі мати можливість влаштувати вибух із радіаційним викидом.

В українській розвідці вважають, що роздування ситуації на Запорізькій АЕС – це примітивна ІПСО, а інформація про те, що Україна планує атакувати територію ЗАЕС безпілотниками, не відповідає дійсності.

Тим часом Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку подій навколо ЗАЕС. Тому жителям населених пунктів, прилеглих до станції, роздали таблетки калію йодиду, а українські екстрені служби провели масштабні навчання для подолання наслідків можливого теракту.